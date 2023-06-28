A investigação pública de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024

A investigação pública teve como objetivo:
- Garantir que o público seja informado apresentando as características do projeto, as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;
- Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para garantir que sejam levadas em consideração na avaliação do projeto;
- Tornar o plano urbano intercomunitário local do estabelecimento público Paris Est Marne & Bois compatível: isso consiste em modificar e tornar este documento consistente com o projeto;
- Por fim, permitir que as observações e propostas recebidas durante a investigação sejam consideradas pela comissão de inquérito e pelo proprietário do projeto;
- Permitir que as autoridades competentes decidam sobre a utilidade pública do projeto.
A investigação pública foi realizada de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024. Para esta investigação pública liderada pela Prefeitura coordenadora de Val-de-Marne, a comissão independente de inquérito foi nomeada pelo tribunal administrativo de Melun.