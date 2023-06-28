Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

A investigação pública de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024

A investigação pública é um procedimento codificado, antes de grandes decisões ou implementação de operações de planejamento do uso do solo, sejam elas de origem pública ou privada, com o objetivo de garantir a informação e a participação públicas.

A investigação pública teve como objetivo:

  • Garantir que o público seja informado apresentando as características do projeto, as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;
  • Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para garantir que sejam levadas em consideração na avaliação do projeto;
  • Tornar o plano urbano intercomunitário local do estabelecimento público Paris Est Marne & Bois compatível: isso consiste em modificar e tornar este documento consistente com o projeto;
  • Por fim, permitir que as observações e propostas recebidas durante a investigação sejam consideradas pela comissão de inquérito e pelo proprietário do projeto;
  • Permitir que as autoridades competentes decidam sobre a utilidade pública do projeto.

A investigação pública foi realizada de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024. Para esta investigação pública liderada pela Prefeitura coordenadora de Val-de-Marne, a comissão independente de inquérito foi nomeada pelo tribunal administrativo de Melun.

PREPARAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO - A prefeitura verifica se o arquivo da investigação pública está completo. Em seguida, encaminha o caso à Autoridade Ambiental e, em seguida, ao Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo nomeia a comissão de inquérito. / DURANTE A INVESTIGAÇÃO - A Comissão de Inquérito é responsável por garantir que a Investigação Pública seja conduzida e que o público seja devidamente informado: também coleta comentários do público. Os participantes (habitantes e partes interessadas do território) dão sua opinião e compartilham seus comentários sobre o projeto. / APÓS A INVESTIGAÇÃO - 30 dias após o término da Comissão Pública, a Comissão de Inquérito elabora um relatório sobre o andamento da investigação e emite sua opinião sobre o projeto. Com base nessa opinião, o Prefeito decidirá sobre a utilidade pública do projeto, no máximo um ano após o encerramento da investigação. As primeiras obras podem então ser lançadas.

Como participar

De 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, várias formas de participação foram propostas para que você possa dar sua opinião sobre o projeto Bus Bords de Marne.

Gostaria de saber tudo sobre o projeto?

Todos os documentos que compõem o arquivo da investigação estavam disponíveis para consulta durante a investigação na plataforma dedicada. Agora eles podem ser consultados na biblioteca de mídia deste site.

Acesse a biblioteca de mídia

Informe-se

Participar

  • Registros em papel estavam disponíveis nas prefeituras da rota, na prefeitura e durante os escritórios móveis.
  • Um registro digital estava disponível no portal dedicado.
  • Você pôde enviar suas opiniões à comissão de inquérito por e-mail: [email protected] ou pelo correio: ao presidente da comissão de inquérito do projeto Bus Bords de Marne
    Prefeitura de Val-de-Marne
    DCPPAT/BEPUP
    21/29 Avenue du Général de Gaulle
    94000 Créteil

Troca

  • Reunião pública
    Terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 19h30.
    Neuilly-sur-Marne
    Prefeitura - Salão de Casamentos no 1º andar

Escritórios da Comissão de Inquérito

Prefeitura de Perreux-sur-Marne, no primeiro andar, na sala de comitês:

  • Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h
  • Segunda-feira, 28 de outubro, das 8h30 às 11h30.
  • Quarta-feira, 13 de novembro, das 14h30 às 17h30

 

Cidade de Fontenay-sous-Bois, Serviços Técnicos e Planejamento Urbano, Departamento de Desenvolvimento Urbano, 6 rue de l'Ancienne Mairie:

  • Terça-feira, 15 de outubro, das 14h às 17h
  • Sexta-feira, 8 de novembro, das 9h às 12h.

 

Prefeitura de Neuilly-Plaisance, Sala dos Representantes Eleitos:

  • Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.
  • Sexta-feira, 8 de novembro, das 14h às 17h.

 

Prefeitura de Neuilly-sur-Marne, no segundo andar, na sala Guérin:

  • Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.
  • Quinta-feira, 31 de outubro, das 9h às 12h.
  • Sexta-feira, 8 de novembro, das 15:00 às 18:00

 

Prefeitura de Gagny, Sala Lucien Millet:

  • Segunda-feira, 14 de outubro, das 14:00 às 17:00
  • Terça-feira, 29 de outubro, das 9h às 12h.

 

Prefeitura de Gournay-sur-Marne, Salão de Casamentos:

  • Sexta-feira, 18 de outubro, das 14h às 17h.
  • Quarta-feira, 30 de outubro, das 9h às 12h.

 

Prefeitura de Chelles, Câmara do Conselho Municipal:

  • Sábado, 19 de outubro, das 9h às 12h.

 

Linhas diretas móveis:

  • Estação Val de Fontenay, no pátio da estação RER: terça-feira, 29 de outubro, das 9h30 às 12h00
  • Estação Neuilly-Plaisance, no pátio da estação RER: terça-feira, 29 de outubro, das 15h às 18h.
  • Estação Chelles-Gournay, no pátio da estação RER: segunda-feira, 4 de novembro, das 14:00 às 17:00