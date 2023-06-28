A consulta preliminar de 2020-2021
Um olhar retrospectivo sobre a consulta anterior
De 9 de novembro de 2020 a 8 de fevereiro de 2021, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar* sobre o projeto Bus Bords de Marne. Todos os moradores locais, usuários da antiga RN34, usuários do transporte público, empresas, associações e autoridades locais foram convidados a participar para enriquecer o projeto e fazê-lo evoluir para que atendam melhor às necessidades e expectativas do território.
Durante os 92 dias da consulta, o público pôde trocar com a Île-de-France Mobilités em vários momentos de troca e participar por diferentes modalidades: durante reuniões com a equipe do projeto, no site via formulário e/ou cartão participativo e, finalmente, pelo correio com os T-cupons anexados ao folheto distribuído no território.
895 contribuições coletadas
11 vezes de troca
2 Oficinas de Foco
5 Reuniões de viajantes e locais
4 linhas diretas telefônicas
Os resultados da consulta
Os resultados dessa consulta, as lições aprendidas e as orientações adotadas para a continuação do projeto Bus Bords de Marne foram aprovados pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021.
A consulta destacou apoio significativo ao projeto Bus Bords de Marne em seu princípio e em sua rota geral, com propostas alternativas de rotas na aproximação aos terminais. O compartilhamento de funcionalidades na via (entre carros, pedestres, ciclistas, árvores, estacionamento e levando em conta os direitos de passagem disponíveis...) gerou muitas contribuições, especialmente fortes preocupações sobre a redução planejada da capacidade viária. Esse tema será um tema importante em futuros intercâmbios e estudos.
* Consulta prévia voluntária, conforme o Artigo L.103-2 do Código de Planejamento Urbano.