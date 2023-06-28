A consulta preliminar de 2020-2021

Os resultados dessa consulta, as lições aprendidas e as orientações adotadas para a continuação do projeto Bus Bords de Marne foram aprovados pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021.

A consulta destacou apoio significativo ao projeto Bus Bords de Marne em seu princípio e em sua rota geral, com propostas alternativas de rotas na aproximação aos terminais. O compartilhamento de funcionalidades na via (entre carros, pedestres, ciclistas, árvores, estacionamento e levando em conta os direitos de passagem disponíveis...) gerou muitas contribuições, especialmente fortes preocupações sobre a redução planejada da capacidade viária. Esse tema será um tema importante em futuros intercâmbios e estudos.