Um tempo de informação (primavera de 2024)
As equipes da Île-de-France Mobilités estiveram presentes para apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar e para responder às suas perguntas antes da audiência pública. Foram organizadas 3 reuniões e 1 reunião de viajantes de cerca de 2 horas, cada uma com foco detalhado em uma área geográfica específica.
Reunião pública Le Perreux-sur-Marne
Foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne
Quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30
Salão de Casamentos da Prefeitura de Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)
Reunião de passageiros Chelles - Gournay RER
Foco nos desenvolvimentos em Chelles
Segunda-feira, 25 de março de 2024, das 17h30 às 19h30.
Pátio da rodoviária Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)
Reunião pública de Neuilly-sur-Marne
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne
Terça-feira, 2 de abril de 2024, das 19h às 21h
Salão de casamentos da Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (1 lugar François Mitterrand)
Reunião pública Neuilly-Plaisance
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance
Quinta-feira, 4 de abril de 2024, das 19h30 às 21h30
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)