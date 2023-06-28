Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Um tempo de informação (primavera de 2024)

As equipes da Île-de-France Mobilités estiveram presentes para apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar e para responder às suas perguntas antes da audiência pública. Foram organizadas 3 reuniões e 1 reunião de viajantes de cerca de 2 horas, cada uma com foco detalhado em uma área geográfica específica.

Reunião pública Le Perreux-sur-Marne

Foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne

Quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30

Salão de Casamentos da Prefeitura de Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)

Reunião de passageiros Chelles - Gournay RER

Foco nos desenvolvimentos em Chelles

Segunda-feira, 25 de março de 2024, das 17h30 às 19h30.

Pátio da rodoviária Chelles-Gournay (boulevard Chilperic)

Reunião pública de Neuilly-sur-Marne

Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne

Terça-feira, 2 de abril de 2024, das 19h às 21h

Salão de casamentos da Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (1 lugar François Mitterrand)

Reunião pública Neuilly-Plaisance

Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance

Quinta-feira, 4 de abril de 2024, das 19h30 às 21h30

Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)

Encontre os materiais e relatórios aqui