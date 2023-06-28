Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

O Triângulo e o terminal do Val de Fontenay

Em Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, o Bus Bords de Marne percorre o "triângulo" do Val de Fontenay formado pela Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, Rue Carnot e Avenue Louison-Bobet / Boulevard Raymond Poincaré. O ônibus atende o terminal em Val de Fontenay e a estação Carnot.

As principais questões são:

  • Atender os setores em rápida mudança ao redor do centro e otimizar a conexão com a estação Val de Fontenay;
  • Preserve os alinhamentos das árvores o máximo possível;
  • Oferecer instalações para ciclismo integradas à rede Vélo Île-de-France e compatíveis com as orientações do Plano Metropolitano de Bicicletas;
  • Limitar os efeitos no tráfego rodoviário, especialmente em cruzamentos, e manter a função de transporte público e acesso rodoviário à A86.
Plano do projeto de concessão Fontenay-Alouettes (esquerda) e foco na zona mista de desenvolvimento Point Joncs-Marins (direita)

Estruturação de projetos de desenvolvimento de terras

Ler

Rota e desenvolvimentos selecionados

No projeto apresentado durante a consulta preliminar, o terminal dos Bus Bords de Marne estava localizado dentro do atual terminal rodoviário, a oeste do Val de Fontenay.

O projeto agora prevê que o terminal fique localizado dentro do futuro terminal rodoviário leste do Val de Fontenay , localizado no setor "Péripôle", o mais próximo possível das futuras estações do metrô 15 e do bonde T1. A estação Carnot ficará localizada na Rue Carnot, na direção de Chelles-Gournay, e na Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, na direção do Val de Fontenay.

  • Rota apresentada em 2020-2021 durante a consulta preliminar para o Triângulo e o terminal Val de Fontenay
  • Rota e desenvolvimentos atualmente selecionados para o Triângulo e o terminal do Val de Fontenay
Imagem decorativa
Vue d'intention de la place du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne

Vista da Place du Général Leclerc em Perreux-sur-Marne

A Place du Général Leclerc em Perreux-sur-Marne, no cruzamento dos eixos V4, V9 e V20 da rede Vélo Île-de-France, será completamente reurbanizada para benefício de pedestres e ciclistas.

Essas mudanças no projeto tornam possível:

  • Para melhorar as conexões entre os Bus Bords de Marne e as outras linhas que atendem o polo do Val de Fontenay;
  • Melhorar o serviço aos distritos e instalações vizinhos;
  • Preservar as árvores o máximo possível e completar os alinhamentos existentes com novos plantios;
  • Para garantir a continuidade das instalações para ciclismo ao longo da rota, integradas à rede Vélo Île-de-France e compatíveis com as orientações do Plano Metropolitano de Bicicleta.

Foco: um terminal em dois estágios em Val de Fontenay

A longo prazo, o terminal oeste da linha Bus Bords de Marne Val de Fontenay será organizado dentro do futuro terminal rodoviário Val de Fontenay East e oferecerá uma conexão direta com o RER A, o RER E, a linha 15 do Grand Paris Express e a extensão do bonde T1. Esse futuro terminal rodoviário será construído como parte do projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay.

Enquanto aguarda a implementação do novo terminal rodoviário Val de Fontenay East, o terminal dos Bus Bords de Marne seria temporariamente localizado na rue Carnot. Nessa configuração, a conexão com o hub do RER de Val de Fontenay seria via Allée des Sablons.

Visualize a área em 3D

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e poderá ser visualizada no computador.

Iniciar visualização
Imagem decorativa
Assine as notícias