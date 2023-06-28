O Triângulo e o terminal do Val de Fontenay

No projeto apresentado durante a consulta preliminar, o terminal dos Bus Bords de Marne estava localizado dentro do atual terminal rodoviário, a oeste do Val de Fontenay.

O projeto agora prevê que o terminal fique localizado dentro do futuro terminal rodoviário leste do Val de Fontenay , localizado no setor "Péripôle", o mais próximo possível das futuras estações do metrô 15 e do bonde T1. A estação Carnot ficará localizada na Rue Carnot, na direção de Chelles-Gournay, e na Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, na direção do Val de Fontenay.