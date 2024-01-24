5 novos ônibus articulados para a linha 113 enquanto aguardam os Bus Bords de Marne

A Île-de-France Mobilités continua seu compromisso de melhorar o tráfego de ônibus, os serviços locais e o conforto dos passageiros a curto prazo, enquanto aguarda o Bus Bords de Marne.

Cinco novos ônibus articulados foram adicionados ao serviço na linha 113 no início de janeiro para atender às necessidades de viagem! Eles se somam aos 5 ônibus já substituídos em junho de 2022. Mais espaçosos que os ônibus padrão, esses 10 ônibus oferecem maior capacidade e, portanto, mais conforto para os usuários da linha 113.