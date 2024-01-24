5 novos ônibus articulados para a linha 113 enquanto aguardam os Bus Bords de Marne
A Île-de-France Mobilités continua seu compromisso de melhorar o tráfego de ônibus, os serviços locais e o conforto dos passageiros a curto prazo, enquanto aguarda o Bus Bords de Marne.
Cinco novos ônibus articulados foram adicionados ao serviço na linha 113 no início de janeiro para atender às necessidades de viagem! Eles se somam aos 5 ônibus já substituídos em junho de 2022. Mais espaçosos que os ônibus padrão, esses 10 ônibus oferecem maior capacidade e, portanto, mais conforto para os usuários da linha 113.
Esses 10 ônibus articulados estão atualmente armazenados em um novo local localizado na rue des Frères Lumières, em Neuilly-sur-Marne.
Para se manter informado sobre as reuniões e datas da pesquisa sobre o projeto Bus Bords de Marne, você pode assinar aqui as notícias do projeto. Você receberá um alerta por e-mail quando essas datas forem conhecidas.