Descubra todos os desenvolvimentos do projeto Bus Bords de Marne desde a consulta preliminar!

O projeto passou por inúmeras mudanças, em colaboração com todas as autoridades locais e parceiros envolvidos, para levar em conta suas opiniões e observações expressas durante a consulta preliminar realizada em 2020-2021. Esse trabalho de estudo resultou na finalização do Diagrama Esquemático do projeto, que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 7 de dezembro de 2023. Este documento apresenta as características técnicas dos Bus Bords de Marne, seu trajeto, suas estações, seu custo e seu cronograma.

O site do projeto Bus Bords de Marne foi reformulado para apresentar essas mudanças, oferecendo uma visão geral dos objetivos do projeto e dos princípios de desenvolvimento adotados nesta fase. Você poderá explorar o trajeto dos Bus Bords de Marne por setor, graças ao foco em 7 seções distintas, cada uma ilustrada com perspectivas, um vídeo a bordo dos futuros Bus Bords de Marne e uma visão de 360° das estações. Você também encontrará ospróximos passos para o diálogo.