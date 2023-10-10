Boletim nº 2: o projeto está tomando forma!
Desde a consulta anterior ao inverno de 2020-2021 e sua avaliação na primavera de 2021, o projeto Bus Bords de Marne vem tomando forma. Descubra um relatório de progresso sobre o progresso do projeto na newsletter nº 2!
Os estudos preliminares alimentaram diversas trocas com as autoridades locais, possibilitando especificar os diferentes componentes do projeto enquanto integram as lições aprendidas com a consulta. Após essa fase de trabalho, o Esquema será finalizado no final de 2023 e servirá como suporte para a investigação pública. Este Diagrama Esquemático detalha a rota final, a inserção, o custo e o cronograma do projeto: é uma etapa essencial na definição de qualquer projeto de transporte público.
2 novas reuniões de diálogo estão agendadas:
- de 16 de outubro a 12 de novembro de 2023: uma consulta antes da investigação pública e específica para a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano de Perreux-sur-Marne
- Em 2024: a Pesquisa de Interesse Público, que permitirá conhecer o progresso do projeto e coletar as opiniões de todos os envolvidos (moradores locais, usuários, lojistas, empresas, autoridades locais, etc.).