Ainda há alguns lugares disponíveis para participar do workshop-foco amanhã de manhã na área "Carrefour Leclerc / Triângulo Val de Fontenay"
Data de publicação: 22 de janeiro de 2021
Amanhã, sábado, 23 de janeiro de 2021, das 9h às 12h, será realizado o workshop-foco na área "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay".
Ainda há 15 vagas disponíveis! Inscreva-se aqui
O workshop acontecerá da seguinte forma:
- INTRODUÇÃO
- PARTE 1: Apresentação do setor: Encruzilhada do General Leclerc em Val de Fontenay
- PARTE 2: Oficina em subgrupos
- PARTE 3: Restituição em plenário
- CONCLUSÃO