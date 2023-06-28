Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Ainda há alguns lugares disponíveis para participar do workshop-foco amanhã de manhã na área "Carrefour Leclerc / Triângulo Val de Fontenay"

Publicado em

  -  

Atualizado em

Data de publicação: 22 de janeiro de 2021

Amanhã, sábado, 23 de janeiro de 2021, das 9h às 12h, será realizado o workshop-foco na área "Carrefour Leclerc / Triangle Val de Fontenay".

Ainda há 15 vagas disponíveis! Inscreva-se aqui

O workshop acontecerá da seguinte forma:

  • INTRODUÇÃO
  • PARTE 1: Apresentação do setor: Encruzilhada do General Leclerc em Val de Fontenay
  • PARTE 2: Oficina em subgrupos
  • PARTE 3: Restituição em plenário
  • CONCLUSÃO