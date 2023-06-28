Inquérito público sobre o projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay

Data de publicação: 23 de abril de 2021

De 23 de abril a 26 de maio de 2021, está em andamento a investigação pública sobre o projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay, organizada pela prefeitura de Val-de-Marne.

O agrupamento do Val de Fontenay e os Bus Bords de Marne

O projeto do hub do Val de Fontenay inclui a reurbanização do espaço público ao redor da estação e, em particular, a requalificação do terminal rodoviário. Nesta fase dos estudos, inclui a chegada do terminal Bus Bords de Marne no terminal rodoviário e leva em conta sua estação Carnot/Bobet voltada para a Allée des Sablons. As equipes dos dois projetos (Bus Bords de Marne e Pole Val de Fontenay) estão trabalhando em estreita colaboração e as lições aprendidas com a consulta Bus Bords de Marne irão contribuir para os próximos estudos para aprofundar a reurbanização da estação central Val de Fontenay.