Inquérito público sobre o projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay
Data de publicação: 23 de abril de 2021
De 23 de abril a 26 de maio de 2021, está em andamento a investigação pública sobre o projeto de reurbanização do polo da estação Val de Fontenay, organizada pela prefeitura de Val-de-Marne.
O agrupamento do Val de Fontenay e os Bus Bords de Marne
O projeto do hub do Val de Fontenay inclui a reurbanização do espaço público ao redor da estação e, em particular, a requalificação do terminal rodoviário. Nesta fase dos estudos, inclui a chegada do terminal Bus Bords de Marne no terminal rodoviário e leva em conta sua estação Carnot/Bobet voltada para a Allée des Sablons. As equipes dos dois projetos (Bus Bords de Marne e Pole Val de Fontenay) estão trabalhando em estreita colaboração e as lições aprendidas com a consulta Bus Bords de Marne irão contribuir para os próximos estudos para aprofundar a reurbanização da estação central Val de Fontenay.
O contexto do projeto de reurbanização do centro da estação Val de Fontenay
O polo da estação Val de Fontenay passará por mudanças profundas até 2035: seu número de passageiros aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Bonde T1, Metrô 1, Metrô 15 e RER E estendidos para o oeste e os Bus Bords de Marne) e quase 600.000 m² de projetos urbanos estão planejados na área ao redor. Para apoiar essas mudanças e melhorar a operação da estação e seu acesso por todos os meios de transporte, o polo de Val-de-Fontenay será completamente reurbanizado.
Para saber mais sobre o projeto e participar da investigação pública:
Visite o site do projeto: reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/lenquete-publique
Baixe o arquivo informativo do projeto apresentado à consulta.