Testes de um ônibus biarticulado na estação de Chelles

Data de publicação: 14 de abril de 2023

Como parte dos estudos para o projeto Bus Bords de Marne, testes de giro com um ônibus biarticulado de 24 metros usado na rede Metz Métropole serão realizados na estação Chelles-Gournay na terça-feira, 18 de abril de 2023, entre 9h30 e 12h.

Funcionários da Île-de-France Mobilités, autoridades locais, polícia municipal e transportadores estarão presentes para garantir o bom desempenho dos testes, garantir o fluxo de passageiros em frente à estação e gerenciar o tráfego na Avenue de la Résistance.

O ônibus chega de manhã cedo em comboio na Avenida Gendarme Castermant (nas oficinas municipais). A polícia municipal também estará presente neste local para gerenciar o tráfego.

Fazemos todo o possível para minimizar as interrupções durante o período de testes e agradecemos sua compreensão.