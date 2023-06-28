Fim da consulta preliminar sobre o projeto de ônibus às margens do Marne!
Data de publicação: 9 de fevereiro de 2021
Três meses após seu lançamento, a consulta preliminar sobre o projeto Bus Bords de Marne foi encerrada em 8 de fevereiro de 2021. No total, mais de 800 avisos* foram recebidos entre 9 de novembro de 2020 e 8 de fevereiro de 2021, por meio do site, do cartão participativo, do cupom T ou durante as diversas reuniões organizadas.
A Île-de-France Mobilités e seus parceiros gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre o projeto Bus Bords de Marne e que dedicaram tempo para formular suas opiniões e propostas.
Nas próximas semanas, a equipe do projeto irá anotar todas essas contribuições, analisá-las e elaborar lições e diretrizes para estudos futuros. Tudo isso será transcrito em um documento chamado "relatório de consulta", que será então aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.
Ao final desse processo, os resultados da consulta serão tornados públicos e disponibilizados neste site.
o processo de tomada de decisão e os órgãos da Ile-de-France Mobilités
Os projetos de transporte realizados pela Île-de-France Mobilités são resultado de trabalhos de parceria realizados com todas as autoridades locais e os financiadores.
Assim, em cada etapa principal de um projeto, como a dos Bus Bords de Marne, o projeto e as decisões são apresentados e discutidos em vários órgãos (comitês técnicos com os serviços técnicos, comitê de monitoramento com representantes eleitos e financiadores, etc.). As decisões são, em última instância, tomadas pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités, composto por representantes eleitos da Região da Île-de-France e dos departamentos, além de representantes das EPCIs, da Câmara de Comércio e Indústria e da Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte.
*Os números finais e consolidados serão comunicados no relatório de consulta. Eles ainda estão sujeitos a alterações, especialmente enquanto aguardam o recebimento dos últimos cupons do T enviados pelo correio.
Legenda da foto: as medidas de saúde foram respeitadas em todas as reuniões da consulta (uso de máscaras, desinfecção das mãos com gel hidroalcoólico antes de qualquer distribuição de folhetos).