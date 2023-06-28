Fim da consulta preliminar sobre o projeto de ônibus às margens do Marne!

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2021

Três meses após seu lançamento, a consulta preliminar sobre o projeto Bus Bords de Marne foi encerrada em 8 de fevereiro de 2021. No total, mais de 800 avisos* foram recebidos entre 9 de novembro de 2020 e 8 de fevereiro de 2021, por meio do site, do cartão participativo, do cupom T ou durante as diversas reuniões organizadas.

A Île-de-France Mobilités e seus parceiros gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre o projeto Bus Bords de Marne e que dedicaram tempo para formular suas opiniões e propostas.

Nas próximas semanas, a equipe do projeto irá anotar todas essas contribuições, analisá-las e elaborar lições e diretrizes para estudos futuros. Tudo isso será transcrito em um documento chamado "relatório de consulta", que será então aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

Ao final desse processo, os resultados da consulta serão tornados públicos e disponibilizados neste site.

