Foco em estudos de tráfego rodoviário

Data de publicação: 13 de julho de 2021

Após a consulta pública, os estudos de tráfego rodoviário para o projeto Bus Bords de Marne foram retomados. Esses fatores possibilitarão avaliar com precisão os efeitos do projeto nas condições de tráfego na RD34 e, de forma mais ampla, nas estradas adjacentes, para orientar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública.

O primeiro passo nesses estudos é realizar um inventário do tráfego rodoviário atual. A campanha de contagem de estradas começou em 21 de junho em todas as estradas da área de estudo. Essas contagens são realizadas de diferentes maneiras:

30 pontos de contagem direcionais usando câmeras de vídeo autônomas : registros de movimento em cruzamentos com diferenciação de tipos de veículos durante um dia durante o horário de pico, entre 7h e 9h e 17h a 19h. O conhecimento das direções é importante para adaptar adequadamente os planos dos semáforos e dimensionar adequadamente as instalações nos cruzamentos, com, por exemplo, a integração de uma faixa dedicada para conversões à esquerda.

: registros de movimento em cruzamentos com diferenciação de tipos de veículos durante um dia durante o horário de pico, entre 7h e 9h e 17h a 19h. O conhecimento das direções é importante para adaptar adequadamente os planos dos semáforos e dimensionar adequadamente as instalações nos cruzamentos, com, por exemplo, a integração de uma faixa dedicada para conversões à esquerda. 11 pontos automáticos de contagem por radar : realizados ao longo de 7 dias consecutivos, eles possibilitam quantificar o fluxo médio diário, distinguindo entre veículos particulares e veículos pesados.

: realizados ao longo de 7 dias consecutivos, eles possibilitam quantificar o fluxo médio diário, distinguindo entre veículos particulares e veículos pesados. 4 zonas de levantamento "Origem / Destino" lendo placas de número* usando câmeras: leituras realizadas ao longo de um dia entre 7h e 9h e das 17h às 19h, possibilitando rastrear o veículo em uma área. Esse tipo de contagem possibilita compreender melhor a estrutura do tráfego rodoviário: qual a parcela do tráfego de trânsito em comparação com o tráfego de entroncamento ou local?

O período de desconfinamento com o teletrabalho ainda significativo pode influenciar essas contas. Esse viés é bem levado em conta na metodologia. Os dados coletados serão cruzados com os coletados em 2019 no mesmo território para obter a situação de referência mais precisa possível.

E depois do estado do trânsito rodoviário?

O tráfego futuro será modelado levando em conta muitos parâmetros, como a evolução esperada da população e o número de empregos, outros projetos rodoviários locais, etc. Essa modelagem dinâmica tornará possível testar e comparar o efeito do projeto no tráfego, de acordo com diferentes cenários. Vamos mantê-lo atualizado sobre o andamento do projeto! Não se esqueça de assinar as notícias se ainda não fez isso para ser alertado!

* Apenas os primeiros 5 caracteres de cada placa são registrados, para preservar o anonimato dos motoristas.

Foto: exemplo de um dispositivo automático de contagem instalado no RD143 – (c) Ile de France-Mobilités-CPEV-AIMSUN