Agendas atualizadas para reuniões de viajantes e locais!

Data de publicação: 15 de janeiro de 2021

Após o anúncio do Primeiro-Ministro em 14/01 anteciando o toque de recolher para as 18h (medidas de saúde relacionadas à pandemia), informamos que as reuniões de viajantes e locais são mantidas nas mesmas datas com novos cronogramas:

Segunda-feira, 18 de janeiro, das 16h00 às 18h00 – Encontro de viajantes e locais

Pátio da piscina Belvaux entre 2 paradas da linha 113 – Le Perreux-sur-Marne

Terça-feira, 19 de janeiro, das 16h às 18h – Reunião de passageiros

Estação Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Domingo, 24 de janeiro, das 10h às 12h – Reunião de proximidade

Avenue du Maréchal Foch em frente ao Mercado do Centro – Neuilly Plaisance

Terça-feira, 26 de janeiro, das 16h às 18h – Encontro dos Viajantes

Estação ferroviária Chelles-Gournay

Quinta-feira, 28 de janeiro, das 7h30 às 9h30 – Encontro de viajantes e localidades

Ponto de ônibus 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

