Ônibus articulados para a linha 113 enquanto aguardam os Bus Bords de Marne

Data de publicação: 22 de junho de 2022

A Île-de-France Mobilités continua seu compromisso de melhorar o tráfego de ônibus, os serviços locais e o conforto dos passageiros no curto prazo. Enquanto aguardava a entrada em serviço dos Bus Bords de Marne, cinco ônibus padrão da linha 113 foram substituídos em 20 de junho de 2022 por ônibus articulados mais espaçosos.

O próximo passo é encontrar um novo local para acomodar uma frota completa de veículos articulados. De fato, hoje os centros operacionais de ônibus do setor estão saturados. A Île-de-France Mobilités está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais, e em particular com a cidade de Neuilly-sur-Marne, para oferecer a você uma jornada mais agradável!