Inscreva-se no workshop de consultoria "Foco na Maison Blanche e no ZAC de Ville-Evrard"!
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 23 de janeiro de 2021
Um workshop focado na área da "ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" é organizado pela Île-de-France Mobilités no sábado, 6 de fevereiro de 2021, das 9h às 12h, por videoconferência.
Ainda há alguns lugares disponíveis! Para participar, inscreva-se clicando aqui
O workshop acontecerá da seguinte forma:
- INTRODUÇÃO
- PARTE 1: Apresentação do setor: de Ville-Evrard à ZAC Maison Blanche, em Neuilly-sur-Marne
- PARTE 2: Oficina em subgrupos: coleta de opiniões / observações / contribuições sobre o projeto apresentado
- PARTE 3: Restituição do trabalho dos subgrupos em plenário
- CONCLUSÃO