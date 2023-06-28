Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Inscreva-se no workshop de consultoria "Foco na Maison Blanche e no ZAC de Ville-Evrard"!

Data de publicação: 23 de janeiro de 2021

Um workshop focado na área da "ZAC Maison Blanche et Ville-Evrard" é organizado pela Île-de-France Mobilités no sábado, 6 de fevereiro de 2021, das 9h às 12h, por videoconferência.

Ainda há alguns lugares disponíveis!  Para participar, inscreva-se clicando aqui

O workshop acontecerá da seguinte forma:

  • INTRODUÇÃO
  • PARTE 1: Apresentação do setor: de Ville-Evrard à ZAC Maison Blanche, em Neuilly-sur-Marne
  • PARTE 2: Oficina em subgrupos: coleta de opiniões / observações / contribuições sobre o projeto apresentado
  • PARTE 3: Restituição do trabalho dos subgrupos em plenário
  • CONCLUSÃO