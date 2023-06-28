Inscreva-se no workshop de consultoria "Foque no cruzamento de Leclerc e no triângulo do Val de Fontenay"!
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 19 de janeiro de 2021
Um workshop focado na área "Carrefour Leclerc / Triângulo Val de Fontenay" é organizado pela Île-de-France Mobilités neste sábado, 23 de janeiro de 2021, das 9h às 12h, por videoconferência.
Ainda há alguns lugares disponíveis! Para participar, inscreva-se clicando aqui
O workshop acontecerá da seguinte forma:
- INTRODUÇÃO
- PARTE 1: Apresentação do setor: do cruzamento de General Leclerc a Val de Fontenay
- PARTE 2: Oficina em subgrupos: coleta de opiniões / observações / contribuições sobre o projeto apresentado
- PARTE 3: Restituição do trabalho dos subgrupos em plenário
- CONCLUSÃO