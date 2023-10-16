Lançamento da consulta MECU!

A Île-de-France Mobilités convida você a dar sua opinião sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano (MECDU), que é necessária para a implementação do projeto.

De 16 de outubro a 12 de novembro de 2023, aproveite esta consulta para expressar sua opinião sobre a compatibilidade do plano urbano local (PLU) de Perreux-sur-Marne.

Portanto, esta consulta regulatória não tem a intenção de discutir a adequação do projeto Bus Bord de Marne, na medida em que ele já foi submetido à consulta anterior em 2020. As mudanças no projeto serão objeto de uma nova etapa de consulta pública durante a investigação pública.

O que é o MECDU?

A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano é um procedimento que garante que o projeto seja levado em consideração pelo(s) documento(s) de planejamento urbano, adaptando e modificando algumas de suas disposições regulatórias.

Você tem interesse nessa consulta? Para entender todas as ferramentas e ajudar você a entender o procedimento e suas modalidades, você encontrará abaixo:

O arquivo preliminar de consulta do MECDU

O formulário de envio de aviso online

Acesse a seção dedicada a essa consulta se quiser saber mais!