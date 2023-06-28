O relatório da consulta preliminar do projeto Bus Bords de Marne está disponível!

Data de publicação: 16 de abril de 2021

Em 14 de abril de 2021, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou os resultados da consulta, as lições aprendidas e as orientações adotadas para a continuidade do projeto Bus Bords de Marne.

Um total de 895 contribuições foram coletadas durante a consulta de 9 de novembro de 2020 a 8 de fevereiro de 2021, por meio dos diversos métodos estabelecidos e adaptados ao contexto de saúde (site do projeto, cupons T anexados a folhetos, reuniões locais, oficinas focais, etc.).

A consulta destacou apoio significativo ao projeto Bus Bords de Marne em seu princípio e em sua rota geral, com propostas alternativas de rotas na aproximação aos terminais. O compartilhamento de funcionalidades na via (entre carros, pedestres, ciclistas, árvores, estacionamento e levando em conta os direitos de passagem disponíveis...) gerou muitas contribuições, especialmente fortes preocupações sobre a redução planejada da capacidade viária. Esse tema será um tema importante em futuros intercâmbios e estudos.

A Île-de-France Mobilités decidiu continuar o projeto e lançar os estudos preliminares integrando os pontos de atenção que surgiram da consulta, em particular aprofundando os seguintes temas: as características da nova linha de ônibus e da oferta de transporte associada, o número de faixas rodoviárias e o desenvolvimento de cruzamentos, o ambiente de convivência (modos ativos e revivização), assim como o cronograma do projeto.

A Île-de-France Mobilités agradece aos muitos residentes da Île-de-France pela participação, o que enriquecerá a próxima fase de estudo. A Île-de-France Mobilités está comprometida em continuar o trabalho de parceria realizado com as autoridades locais, que têm participado da construção do projeto desde seu início. Um sistema contínuo de informações e consultas será mantido com o público e as associações.