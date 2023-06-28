Caminhe pela rota

Bus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

A rota e as estações selecionadas

Os Bus Bords de Marne cobrirão cerca de 8,5 quilômetros e atenderão 17 estações. Ela atravessa 7 comunas (Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gagny, Gournay-sur-Marne e Chelles) e 3 departamentos (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne). O projeto é acompanhado pela construção de uma ciclovia contínua de Val de Fontenay a Chelles-Gournay, e por uma reorganização da rede local de ônibus. Os terminais estarão localizados no futuro terminal rodoviário a leste do Val de Fontenay, dentro do terminal rodoviário Chelles-Gournay.

 

Os nomes das estações são provisórios. Eles serão definitivamente interrompidos pouco antes da comissionamento, em consulta com as autoridades locais.

Diagrama simplificado de previsão da futura linha Bus Bords de Marne e das 17 estações: Val de Fontenay RER e Carnot em interconexão com o RER A, E, a nova linha 15 do metrô, o bonde T1 estendido e ônibus locais, Avron, Jules Ferry, Jouleau, Neuilly Plaisance RER em interconexão com o RER A, Aristide Briand, Foch - de Gaulle, Place de la Résistance, Verdun, Blancheville - Ville Evrard, Maison Blanche, L'Avenir, Pointe de Gournay, Rue du Port, Foch, Chelles-Gournay RER em interconexão com o RER E, linha P, a futura linha 16 do metrô e ônibus locais.

A inserção de faixas dedicadas ao ônibus Bords de Marne

Levando em conta as características urbanas, históricas e paisagísticas específicas de cada setor, ele atende a objetivos que às vezes são complexos de conciliar:

  • Organizar estradas para melhorar o funcionamento do transporte público, promover modos ativos (pedestres, ciclistas) e permitir o fluxo do tráfego rodoviário;
  • Integrar todas as funcionalidades necessárias para a operação urbana: acesso local, estacionamento, entregas, transporte excepcional, acesso de emergência, etc. ;
  • Minimizar aquisições de terras;
  • Limitar os efeitos sobre as árvores e o meio ambiente em geral;
  • Otimize os custos de investimento e operação do projeto.

> Saiba mais sobre configurações de inserção de faixas para ônibus

Mapa mostrando os desenvolvimentos de longo prazo, após a entrada em funcionamento dos Bus Bords de Marne e 2 anos após a entrada em funcionamento da linha 15 no trecho entre as estações Aristide Briand e Verdun:

Uma rota sequenciada

Para maior legibilidade, o caminho é dividido em sete seções distintas.

1: O triângulo e o término do Val de Fontenay
5: Da estação Blancheville-Ville Evrard até a estação L'Avenir
2: Estações Avron, Jules Ferry e Jouleau
6: Da Pointe de Gournay até a entrada de Chelles
3: Estação RER Neuilly-Plaisance
7: Estação Foch e o terminal na estação Chelles-Gournay
4: Da Estação Aristide Briand à Estação Verdun