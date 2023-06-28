Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Da estação Aristide Briand à estação de Verdun

Nesse trecho, o Bus Bords de Marne atende as estações Aristide Briand, Foch – De Gaulle, Place de la Résistance e Verdun em Neuilly-sur-Marne.

As principais questões são:

  • Preservar as árvores existentes o máximo possível e melhorar a qualidade urbana do eixo;
  • Facilitar a travessia da Place de la Résistance, um importante entroncamento rodoviário, para todos os modos de transporte.

Os estudos de tráfego realizados ao final da consulta preliminar mostraram que a manutenção contínua de duas faixas de tráfego rodoviário em direção a Paris por todo o trecho não é necessária a longo prazo. De fato, a chegada da linha 15 do metrô levará à mudança modal de uma parte significativa das viagens da estrada para o transporte público.

Rota e desenvolvimentos selecionados

Como resultado, agora está proposto desenvolver em duas etapas , de acordo com o cronograma para a entrada em operação da linha 15 do metrô. Isso diz respeito aos trechos entre o Boulevard Ferdinand Buisson e a Rue des Martyrs de la Déportation, depois entre a Rue Pasteur e a Avenue de Blancheville. Isso, eventualmente, permitirá vegetar e plantar mais árvores sem degradar as condições do trânsito.

Tempo 1

Entre a inauguração do projeto Bus Bords de Marne e dois anos após a entrada em funcionamento da linha 15 do metrô em Val de Fontenay: duas faixas rodoviárias serão mantidas na direção de Paris em todo o trajeto entre a Avenue de Blancheville e o Boulevard Ferdinand Buisson.

Tempo 2

Dois anos após a inauguração do metrô 15: uma das duas estradas para Paris será transformada em um espaço verde plantado nos dois trechos mencionados acima. Nos outros trechos, onde é necessário devido ao tráfego esperado, as duas faixas em direção a Paris serão mantidas.
Vista de intenção: Boulevard Maréchal Foch em Neuilly-sur-Marne a longo prazo (2 anos após a chegada da M15)

Rota e desenvolvimentos selecionados para a estação Aristide Briand na estação Verdun

Rota e desenvolvimentos selecionados para a estação Aristide Briand na estação de Verdun, a longo prazo (2 anos após a chegada da M15)

Visualize a área em 3D

A bordo do ônibus, de estação em estação, é possível descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor (2 anos após a entrada em funcionamento do Metrô 15). Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e poderá ser visualizada no computador.

