Por que os Bus Bords de Marne?

Uma necessidade crescente
de uma solução de
Transporte eficiente

O território em rápida mudança depende fortemente da rede ferroviária para o acesso a empregos no coração da metrópole. Essa necessidade de transporte público eficiente será ainda mais reforçada com a chegada de muitos projetos urbanos (até 2035: + 16.000 empregos e + 41.000 habitantes nos 7 municípios atravessados / + 1.000 empregos + 6.000 habitantes em um raio de 500m ao redor dos Bus Bords de Marne).

Um eixo estrutural
Conexão
Estações

A antiga RN34 atende 3 estações principais (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay) que atualmente dão acesso a 3 linhas fortes (RER E, RER A, linha P), às quais serão adicionadas outras 3 linhas no horizonte do projeto: T1 estendida até Val de Fontenay, novas linhas de metrô 15 e 16.

Dificuldades
de tráfego
no antigo RN34

As linhas de ônibus da região desempenham um papel essencial na conexão com a rede ferroviária, mas estão enfrentando dificuldades de tráfego nesse eixo, especialmente durante o horário de pico. Essas dificuldades afetam a regularidade das linhas, especialmente para a linha 113, que utiliza a antiga RN34.

O desejo de
reclassificar o antigo RN34
em um boulevard urbano 

Essa estrada é muito movimentada e passa por áreas residenciais. O objetivo é requalificar o local como uma avenida urbana mais pacífica e melhorar os espaços para pedestres, ciclistas e transporte público.

Quais são os objetivos?

O projeto Bus Bords de Marne visa melhorar o deslocamento diário dos usuários e apoiar o desenvolvimento do território: 

  • Oferecer um meio eficiente de transporte público, uma alternativa atraente ao carro particular para chegar às estações da região;
  • Melhorar a qualidade dos espaços públicos e fortalecer a urbanidade do eixo.

 

Os estudos preliminares, e em particular os estudos de passageiros, confirmaram a escolha do modo: a construção de faixas exclusivas para ônibus e a implementação de uma nova linha de ônibus de trânsito rápido (BRT) com maior capacidade para atender aos desafios das viagens.

Mapa da evolução da rede de transporte público até a entrada em operação do projeto

Mapa da evolução da rede de transporte público antes da inauguração do projeto, incluindo a RER A, RER E, Linha P, novas linhas 15 e 16 do metrô, extensão da T1 até Val de Fontenay.

