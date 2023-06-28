Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Estações Avron, Jules Ferry e Jouleau

Nesse trecho, o Bus Bords de Marne segue o Boulevard d'Alsace-Lorraine em Perreux-sur-Marne e atende as estações Avron, Jules Ferry e Jouleau.

As principais questões são:

  • Manter acesso local e uma oferta de estacionamento consistente com os usos;
  • Densificar e proteger as passagens de pedestres para melhorar a continuidade norte-sul do eixo;
  • Preserve os alinhamentos das árvores o máximo possível.

No projeto apresentado durante a consulta preliminar, foi previsto para o seguinte:

  • Faixas dedicadas para ônibus em ambos os sentidos, implicando a remoção de todo o separador central plantado, além de um grande número de vagas de estacionamento;
  • Uma estação Avron com plataformas frente a frente à direita da escola Germaine Sablon.

Rota e desenvolvimentos selecionados

Vista do Boulevard d'Alsace-Lorraine em Perreux-sur-Marne
Vista do Boulevard d'Alsace-Lorraine em Perreux-sur-Marne

Levando em conta as condições de tráfego modeladas na época da comissionamento, o projeto agora prevê uma única faixa dedicada aos ônibus, para:

  • Preservar e concluir os alinhamentos de árvores existentes fora das futuras estações;
  • Restaure mais vagas de estacionamento do que inicialmente, especialmente perto de lojas.

A estação Avron será desenvolvida com plataformas separadas por direção: a plataforma na direção de Chelles-Gournay ficará localizada no Boulevard d'Alsace-Lorraine, e a plataforma na direção do Val de Fontenay ficará na Avenue du Général de Gaulle. Isso possibilita a criação de calçadas confortáveis no Boulevard d'Alsace-Lorena, próximo à estação e à escola Germaine Sablon, preservar árvores à direita da estação e restaurar vagas de estacionamento à direita das lojas.

Rota e instalações selecionadas para as estações Avron, Jules Ferry e Jouleau

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e estará disponível nos computadores

