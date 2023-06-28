Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Da estação Blancheville - Ville Evrard até a estação L'Avenir

Nesse trecho, o Bus Bords de Marne segue a Avenue Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne entre a Avenue de Blancheville e a Pointe de Gournay. Atende as estações Blancheville – Ville-Evrard, Maison Blanche e L'Avenir.

As principais questões são:

  • Apoiar o desenvolvimento dos distritos Maison Blanche e Ville Évrard, atender as instalações escolares da região e o parque departamental da Haute-Île;
  • Tornar os desenvolvimentos a favor dos modos de transporte ativos mais qualitativos;
  • Preserve o patrimônio das árvores o máximo possível.
Plano do projeto de concessão Fontenay-Alouettes (esquerda) e foco na zona mista de desenvolvimento Point Joncs-Marins (direita)

Estruturação de projetos de desenvolvimento de terras

Rota e desenvolvimentos selecionados

Vista intencional da estação Maison Blanche, avenida Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne
Vista intencional da estação Maison Blanche, avenida Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne

Levando em conta as condições de tráfego modeladas no horizonte da inauguração dos Bus Bords de Marne, o projeto planeja manter apenas uma faixa de tráfego rodoviário por direção e, ocasionalmente, uma faixa adicional para facilitar o fluxo dos fluxos à medida que se aproximam dos principais entroncamentos.

Esse princípio de desenvolvimento possibilita:

  • Preservar as árvores existentes em ambos os lados do eixo;
  • Facilitar o deslocamento de pedestres e ciclistas com calçadas alargadas e continuidade ciclável integradas à Rede de Bicicletas da Île-de-France.
Rota e desenvolvimentos selecionados para a estação Blancheville - Ville Evrard na estação L'Avenir

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e estará disponível nos computadores

