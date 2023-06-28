Da Pointe de Gournay até a entrada para Chelles

O projeto prevê a construção das faixas dedicadas aos Bus Bords de Marne no centro da rua da Pointe de Gournay até a rue Albert Camus (na continuidade da sequência anterior), depois no lado norte da estrada até a estação Rue du Port. Esse posicionamento facilitará a travessia dos Bus Bords de Marne em dois grandes cruzamentos que serão convertidos em rotatórias no final da Rue de Gournay e no cruzamento com a Avenue du Maréchal Foch e a Avenue du Général De Gaulle.

Além disso, duas faixas de tráfego rodoviário são mantidas na sequência, uma em cada direção, em linha com as projeções de tráfego rodoviário do projeto. Também há planos para alargar as calçadas existentes e uma ciclovia conectada ao empreendimento existente na Avenue du Général de Gaulle, em Chelles. Esses empreendimentos possibilitam preservar e completar os alinhamentos de árvores existentes, além de ainda mais vegetar o espaço público.