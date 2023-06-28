Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Da Pointe de Gournay até a entrada para Chelles

Nesse trecho, o Bus Bords de Marne segue pela rue de Paris em Neuilly-sur-Marne e pela avenue du Maréchal Foch entre Gagny, Gournay-sur-Marne e Chelles até o cruzamento com a avenue du Général de Gaulle em Chelles. Ela atende as estações Pointe de Gournay e Rue du Port.

As principais questões são:

  • Melhorar a qualidade urbana do eixo e requalificar a entrada para Chelles;
  • Apoiar o desenvolvimento de projetos urbanos no setor;
  • Fornecer instalações adaptadas nos principais cruzamentos para os diferentes modos de transporte;
  • Preserve os alinhamentos das árvores o máximo possível.

Rota e desenvolvimentos selecionados

Vue d’intention au niveau de la station Pointe de Gournay sur l'avenue Jean-Jaurès, à Neuilly-sur-Marne

Vista da intenção na estação Pointe de Gournay, na Avenue Jean-Jaurès, em Neuilly-sur-Marne

O projeto prevê a construção das faixas dedicadas aos Bus Bords de Marne no centro da rua da Pointe de Gournay até a rue Albert Camus (na continuidade da sequência anterior), depois no lado norte da estrada até a estação Rue du Port. Esse posicionamento facilitará a travessia dos Bus Bords de Marne em dois grandes cruzamentos que serão convertidos em rotatórias no final da Rue de Gournay e no cruzamento com a Avenue du Maréchal Foch e a Avenue du Général De Gaulle.

Além disso, duas faixas de tráfego rodoviário são mantidas na sequência, uma em cada direção, em linha com as projeções de tráfego rodoviário do projeto. Também há planos para alargar as calçadas existentes e uma ciclovia conectada ao empreendimento existente na Avenue du Général de Gaulle, em Chelles. Esses empreendimentos possibilitam preservar e completar os alinhamentos de árvores existentes, além de ainda mais vegetar o espaço público.

Rota e empreendimentos escolhidos da Pointe de Gournay até a entrada de Chelles

Visualize a área em 3D

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e poderá ser visualizada no computador.

