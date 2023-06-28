Foco: as configurações de inserção das faixas dedicadas aos ônibus
Várias configurações de inserção de faixas são possíveis. Cada um tem vantagens e desvantagens, e a posição deve ser escolhida de acordo com as características do trajeto escolhido, seus usos e sua evolução.
Trilhos axiais: os trilhos estão localizados no centro da estrada. Esse posicionamento facilita o acesso ao estacionamento (moradores, entregas), a inserção de ônibus em cruzamentos, a velocidade e segurança dos ônibus, e o acesso a moradores locais e serviços de emergência. Por outro lado, são necessárias travessias sistemáticas de pedestres para acessar as plataformas localizadas entre as faixas de ônibus e as estradas.
Exemplo de inserção lateral
Trilhas secundárias : as trilhas ficam em um dos lados da estrada. Esse posicionamento promove e garante a acessibilidade às estações pelo lado onde os trilhos estão localizados, e possibilita manter vagas de estacionamento do outro lado das faixas de ônibus. Por outro lado, ao lado das faixas de ônibus, não é possível manter o estacionamento e as passagens para virar para as ruas adjacentes são complexas.
Faixas bilaterais: uma faixa para ônibus é construída em cada lado da via. No entanto, esse posicionamento é mais destinado a faixas de ônibus do que a faixas de ônibus em faixas dedicadas equipadas com um sistema de prioridade de ônibus em cruzamentos.
Faixa de mão única: uma única faixa dedicada ao tráfego é configurada em uma direção do tráfego. No sentido oposto, o ônibus compartilha a faixa com os carros.
Falta de uma faixa exclusiva para ônibus : ônibus e tráfego rodoviário compartilham a mesma faixa. O tráfego de ônibus depende da fluidez e dos perigos do tráfego rodoviário.