Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Estação Foch e o terminal na estação Chelles Gournay

Nesse trecho, o Bus Bords de Marne segue a Avenue du Maréchal Foch e chega à estação Chelles-Gournay. Ela atende a estação Foch e depois o terminal Chelles-Gournay dentro do atual terminal rodoviário.

As principais questões são:

  • Garantir uma conexão eficiente entre os Bus Bords de Marne e as outras linhas que atendem ao centro de Chelles-Gournay;
  • A manutenção de uma oferta de estacionamento, acesso à beira do rio, calçadas e caminhos confortáveis em conexão com as instalações residenciais, comerciais e públicas;
  • Preserve os alinhamentos das árvores o máximo possível.

No projeto apresentado durante a consulta preliminar, foi proposto criar uma faixa dedicada aos ônibus na Avenue du Maréchal Foch, apenas na direção de Chelles-Gournay. Esse empreendimento exigiu a remoção de algumas das árvores existentes.

Rota e desenvolvimentos selecionados

Vista da estação Foch, na Avenue du Maréchal Foch, em Chelles
O projeto agora permite que ônibus circulem em trânsito geral, sem uma faixa dedicada. As condições de tráfego modeladas na época da comissionamento confirmaram essa viabilidade, instalando semáforos em certos cruzamentos para dar prioridade aos ônibus. Isso possibilita preservar o patrimônio arborizado do eixo, inserir instalações para bicicletas ao longo do trajeto e preservar o máximo de estacionamento nesse setor comercial.

O projeto também prevê o desenvolvimento de um estacionamento aberto ao público na Rue Pérotin, próximo à Avenue du Maréchal Foch, para compensar parcialmente o impacto na oferta local de estacionamento.

Trajeto e desenvolvimento da estação Foch e do terminal na estação Chelles Gournay

Foco: o terminal no Chelles-Gournay RER

O terminal dos Bus Bords de Marne à l'Est será organizado dentro do terminal rodoviário de Chelles-Gournay. Este último é objeto de um projeto global de reurbanização que integrará as necessidades específicas relacionadas à operação dos Bus Bords de Marne.

Este terminal oferecerá uma conexão direta com a RER E, a linha Transilien P, a futura linha do metrô 16 e as outras linhas de ônibus da região.

A reurbanização do agrupamento Chelles-Gournay

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e poderá ser visualizada no computador.

