Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

La station Neuilly-Plaisance RER

Neste trecho, o Bus Bords de Marne passa pelo Boulevard Gallieni em Neuilly-Plaisance e pelo Boulevard du Maréchal Foch em Neuilly-sur-Marne. O ônibus atende a estação RER Neuilly-Plaisance , que será reurbanizada como parte do projeto.

As principais questões são:

  • Garantir uma conexão eficiente entre os Bus Bords de Marne e a estação RER;
  • Tornar o eixo mais verde possível e melhorar sua qualidade urbana;
  • Manter as funcionalidades necessárias para as lojas e a estação (estacionamento, entregas, deslocação);
  • Limitar o congestionamento de tráfego.

Várias variantes foram estudadas ao final da consulta preliminar para integrar essas questões.

Foco: A conexão no Neuilly-Plaisance RER

A estação RER Neuilly-Plaisance permitirá conexões com a RER A e as outras linhas de ônibus que atendem o hub (atualmente 114, 203 e 214). O projeto Bus Bords de Marne ficará responsável pela reurbanização da parte sul do terminal rodoviário na estação RER Neuilly-Plaisance. Essa reurbanização inclui a reorganização das plataformas, linhas e acessos.

A reurbanização da estação RER de Neuilly-Plaisance

Rota e desenvolvimentos selecionados

Vista da estação Neuilly-Plaisance do RER a partir do Boulevard Gallieni
Vista da estação Neuilly-Plaisance do RER a partir do Boulevard Gallieni

O projeto proposto nesta seção possibilita, em particular, que:

  • Garantir uma boa conexão entre os Bus Bords de Marne, o RER A e as outras linhas de ônibus que atendem ao centro;
  • Plantar novas árvores perto da estação e ao longo das calçadas;
  • Mantenha o acesso local e restaure vagas de estacionamento, vagas de entrega próximas a lojas e pontos de entrega próximos à estação.
Rota e instalações selecionadas para a estação Neuilly-Plaisance RER

Visualize a área em 3D

A bordo do ônibus, de estação em estação, você pode descobrir em vídeo 3D a intenção dos desenvolvimentos finais dos Bus Bords de Marne nesse setor. Em cada estação, um panorama de 360° permite que você veja os abrigos de ônibus e a visão dos pedestres com mais precisão (basta mover a câmera com o mouse no computador ou com o dedo indicador no celular).

Nota: essas visões de intenção têm como objetivo fornecer uma visão geral inicial dos desenvolvimentos propostos nesta fase dos estudos. Alguns aspectos, portanto, provavelmente evoluirão ao longo dos estudos, ou não são mostrados como estão, como semáforos de trânsito.
Esta versão pode ser visualizada no desktop ou no celular. Uma versão em definição mais alta será disponibilizada online nas próximas semanas e poderá ser visualizada no computador.

