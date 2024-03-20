Reunião pública amanhã: foco nos desenvolvimentos em Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-bois

A equipe do projeto aguarda com expectativa encontrá-lo amanhã à noite para apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar, com foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne.

Reunião pública na quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30.

Prefeitura de Perreux-sur-Marne

Enquanto isso, você pode consultar a apresentação em vídeo do projeto.

Outras 3 reuniões estão agendadas: