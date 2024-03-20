Reunião pública amanhã: foco nos desenvolvimentos em Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-bois
Publicado em
A equipe do projeto aguarda com expectativa encontrá-lo amanhã à noite para apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar, com foco nos desenvolvimentos em Fontenay-sous-Bois e Perreux-sur-Marne.
- Reunião pública na quinta-feira, 21 de março de 2024, das 19h30 às 21h30.
Prefeitura de Perreux-sur-Marne
Enquanto isso, você pode consultar a apresentação em vídeo do projeto.
Outras 3 reuniões estão agendadas:
- Reunião pública na terça-feira, 2 de abril de 2024, das 19h às 21h.
Prefeitura de Neuilly-sur-Marne
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne
- Reunião pública na quinta-feira, 4 de abril, das 19h30 às 21h30
Salão da vila de Neuilly-Plaisance
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance
- Encontro com viajantes
Segunda-feira, 25 de março, das 17h30 às 19h30
Pátio da rodoviária Chelles-Gournay
Foco nos desenvolvimentos em Chelles