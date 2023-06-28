Boletim nº 1: uma nova fase de estudos está em andamento

Data de publicação: 10 de maio de 2021

O primeiro boletim informativo do projeto Bus Bords de Marne foi publicado. Avaliação da consulta, apresentação de estudos futuros e próximos passos... Encontre em poucas páginas todas as notícias do projeto.

Após a aprovação do relatório de consulta pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021, os estudos para o projeto Bus Bords de Marne estão sendo retomados.

Conduzidos pela Île-de-France Mobilités em estreita parceria com autoridades locais, esses estudos possibilitarão a coleta dos dados técnicos necessários para o desenho do projeto, especificar suas características e sua integração urbana, identificar seus impactos no meio ambiente e estabelecer sua primeira avaliação socioeconômica.

Em particular, novos estudos de tráfego rodoviário avaliarão os efeitos do projeto Bus Bords de Marne nas condições de tráfego da RD34 e, de forma mais ampla, nas vias adjacentes, para informar a escolha de desenvolvimento que, em última instância, será levada à investigação pública.

Além disso, será estabelecido o retrato ambiental do território, chamado de "estado inicial". Qualidade do ar, fauna e flora, barulho... Muitos temas serão estudados. Os impactos potenciais do projeto, de acordo com diferentes cenários, serão então avaliados.

Os resultados dos estudos serão gradualmente compartilhados com autoridades locais e parceiros de projetos, por meio de órgãos de diálogo existentes, e depois com associações e o público.

Essa fase de estudo se estenderá até a investigação pública, prevista para 2023.