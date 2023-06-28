Novo método de consulta: Ile-de-France Mobilités disponibiliza um número gratuito ao público

Data de publicação: 14 de dezembro de 2020

Você tem alguma opinião sobre o projeto Bus Bords de Marne?

Você pode enviar sua contribuição nos espaços participativos do site e também pode compartilhar sua opinião por telefone.

As equipes da Île-de-France Mobilité estão à sua disposição pelo telefone 0 805 38 58 83 (número gratuito) em:

Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, das 18h às 20h

Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, das 12h às 14h.

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, das 12h às 14h.

Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, das 18h às 20h

Essas 4 linhas telefônicas são organizadas em horários ajustados e a duração de cada comunicação será limitada para permitir a comunicação do maior número possível de pessoas.

Próximas reuniões em janeiro

Além dessas permanências, as equipes da Île-de-France Mobilités estão fazendo o máximo para garantir que as reuniões físicas inicialmente agendadas antes do anúncio do lockdown possam ocorrer em janeiro. Se isso não fosse possível, uma reunião remota (do tipo videoconferência) seria agendada.

Fique por dentro dos novos termos e condições que virão: assine aqui para receber um alerta por e-mail.

A consulta também continua no site: para participar, clique aqui!