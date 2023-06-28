Participe das próximas reuniões de consulta!

Data de publicação: 8 de janeiro de 2021

A consulta pública sobre o projeto Bus Bords de Marne, lançado em 9 de novembro de 2020, continuará até 8 de fevereiro de 2021. As reuniões inicialmente agendadas para novembro e depois canceladas devido ao lockdown são organizadas pela Île-de-France Mobilités em janeiro e fevereiro (veja o calendário abaixo). Aproveite esse momento de informações e troca de palavras para dar sua opinião. Todas as contribuições coletadas alimentarão a reflexão da Île-de-France Mobilités. Moradores, usuários do antigo RN34, passageiros, empresas, associações, comunidades, etc. : Todos estão convidados a participar!

Participe dos workshops por videoconferência

(inscrição necessária)

Sábado, 23 de janeiro, das 9h às 12h.

Oficina focada na área

"Triângulo do cruzamento de Leclerc / Val de Fontenay"

Oficina focada na área

"ZAC Maison Blanche e Ville-Evrard"

Oficinas remotas sobre inscrição (limite de 25 pessoas), por videoconferência

Inscreva-se nos workshops de caminhada aqui

O número de participantes nos workshops é limitado. Inscrição 2 dias úteis antes das oficinas-caminhadas é necessária para participar (sujeito à disponibilidade). A participação de pessoas que não se registraram previamente não pode ser garantida.

A equipe do projeto vem te encontrar*, venha descobrir mais

Segunda-feira, 18 de janeiro, das 16h30 às 19h – Encontro de viajantes e localidades

Pátio da piscina Belvaux entre 2 paradas da linha 113 – Le Perreux-sur-Marne

Estação Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Avenue du Maréchal Foch em frente ao Mercado do Centro – Neuilly Plaisance

Estação ferroviária Chelles-Gournay

Ponto de ônibus 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

* Sujeito à obtenção de autorizações oficiais e compatibilidade com as medidas governamentais vigentes. Os horários podem ser ajustados de última hora em caso de toque de recolher antecipado. Fique informado em tempo real no site e/ou assinando as notícias aqui.

Ligue para o número gratuito

Você pode compartilhar sua opinião por telefone. As equipes Île-de-France Mobilités estão à sua disposição pelo telefone 0 805 38 58 83 (número gratuito) em:

Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, das 12h às 14h.

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, das 12h às 14h.

Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, das 18h às 20h

A duração de cada comunicação será limitada para permitir a expressão do maior número possível de pessoas.

Participe online!

NO MAPA PARTICIPATIVO

Você pode geolocalizar sua opinião, uma pergunta ou uma proposta.

Você também tem a oportunidade de consultar e comentar sobre as outras propostas.

NO FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DO AVISO

Escreva uma avaliação gratuita ou uma pergunta no formulário de avaliação.

Mantenha-se informado em tempo real sobre quaisquer mudanças relacionadas à crise de saúde ou às próximas notícias do projeto: assine aquipara receber um alerta por e-mail.