Projeto relacionado: investigação pública sobre o projeto de extensão do Metrô 1

De 31 de janeiro a 2 de março de 2022, está sendo realizada a investigação pública sobre o projeto de extensão da linha 1 do metrô até Val de Fontenay, uma etapa importante organizada pela prefeitura de Val-de-Marne para conhecer e dar sua opinião sobre o projeto.

O projeto para estender o Metrô 1 e os Bus Bords de Marne

Liderado conjuntamente pela Île-de-France Mobilités e RATP, este projeto prevê a criação de 3 novos resorts – Les Rigollots, Grands Pêchers e Val de Fontenay. Com essas três novas estações, a extensão oferecerá outra rota de transporte para futuros usuários do Bus Bords de Marne, conectando ao Val de Fontenay. Proporcionará um serviço melhor para cerca de 73.500 habitantes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois e Montreuil, e fortalecerá a robustez da rede de transporte por meio de uma rede eficiente. Ela proporcionará uma conexão importante com o RER A e E, a futura linha 15 a leste do Grand Paris Express, a futura extensão do bonde T1, bem como os Bus Bords de Marne na estação Val de Fontenay. Ele proporcionará uma alternativa confiável e confortável ao carro e, assim, contribuirá para o objetivo de desenvolvimento sustentável da Île-de-France. Espera-se que mais 95.000 passageiros sejam adicionais diariamente nesta extensão.