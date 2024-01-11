Um retrospecto da reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités em 7 de dezembro de 2023

Em 7 de dezembro de 2023, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou o Plano Esquemático (SDP) para o projeto Bus Bords de Marne, bem como o arquivo de investigação antes da declaração de utilidade pública (DEUP).

O que é o diagrama esquemático?

O diagrama esquemático é usado para compilar o arquivo de investigação antes da declaração de utilidade pública. Define o programa funcional da operação em termos de integração urbana e ambiental, operação, segurança, intermodalidade e levando em conta as recomendações resultantes da consulta. Ele especifica ainda o custo e o cronograma do projeto, considerando os riscos e potenciais perigos. O programa será decidido definitivamente após a investigação pública, ao final dos estudos do Projeto Preliminar.

Baixe a deliberação do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités clicando aqui e o diagrama completo de princípios clicando aqui.

O próximo passo? A investigação pública

O projeto está agora em andamento com a preparação da investigação antes da declaração de utilidade pública. O arquivo de investigação, que apresenta o projeto e seu impacto no meio ambiente em detalhes, será examinado pelos serviços estatais sob a liderança da Prefeitura de Val-de-Marne em conjunto com as Prefeituras de Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne.

Este arquivo estará disponível para consulta e comentários do público durante a investigação pública, uma etapa regulatória chave antes do início dos trabalhos, conduzida sob a égide de uma comissão independente de inquérito. A investigação pública está planejada para a segunda metade de 2024, sujeita ao cronograma estabelecido pela Prefeitura.

Outras reuniões informativas podem ser organizadas ao longo do ano.

O site do projeto será atualizado muito em breve, de acordo com o conteúdo do diagrama esquemático.