Um retrospecto da reunião do Conselho de Diretores da Île-de-France Mobilités em 8 de outubro de 2020

Data de publicação: 8 de outubro de 2020

Em 8 de outubro de 2020, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou o Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) do projeto Bus Bords de Marne, bem como os termos e condições da consulta preliminar que será realizada com moradores, moradores locais, usuários da antiga RN 34, passageiros, empresas, associações locais, autoridades locais e qualquer outra pessoa envolvida.

Durante essa reunião, o acordo de financiamento para os estudos detalhados do esquema esquemático e a investigação pública entre o Estado, a Região da Île-de-France e os Departamentos de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, também foi validado por um valor de €2,5 milhões sem impostos.

Encontre a deliberação