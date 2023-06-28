Um olhar para trás sobre os testes do ônibus biarticulado em Chelles

Data de publicação: 20 de abril de 2023

Na terça-feira, 18 de abril, as equipes do projeto Bus Bords de Marne, com a ajuda dos operadores de transporte, da Cidade, da polícia municipal e da Comunidade de Aglomeração Vallée de la Marne de Paris, realizaram testes de curva e acoplamento com um ônibus biarticulado de 24 metros na Avenue du Maréchal Foch e na estação Chelles-Gournay. Este ônibus atualmente opera na rede de Metz e foi disponibilizado para a Île-de-France Mobilités para esses testes.

O objetivo? Verificar a compatibilidade dos empreendimentos planejados como parte do projeto Bus Bords de Marne para acomodar o terminal desta nova linha de ônibus rápido, que deve ligar o Val de Fontenay a Chelles-Gournay até 2030.

Esse tipo de ônibus, que tem maior capacidade do que os ônibus convencionais e articulados que atualmente operam na linha 113, pode transportar cerca de 150 passageiros para atender às necessidades de mobilidade dessa nova rota a longo prazo.

Os estudos continuam com vista à investigação pública sobre o projeto, que está planejado para 2024.

