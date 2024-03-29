Reunião pública na terça-feira: foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne
A equipe do projeto aguarda com expectativa vê-lo na terça-feira à noite para apresentar o progresso do projeto desde a consulta preliminar, com foco nos desenvolvimentos em Neuilly-sur-Marne
- Reunião pública na terça-feira, 2 de abril de 2024, das 19h às 21h.
Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (1 lugar François Mitterrand)
Enquanto isso, você pode consultar a apresentação em vídeo do projeto.
Após mais duas partidas em Perreux-sur-Marne e Chelles nas últimas semanas, um encontro final será agendado para quinta-feira:
- Reunião pública na quinta-feira, 4 de abril, das 19h30 às 21h30
Salão da vila de Neuilly-Plaisance
Foco nos desenvolvimentos em Neuilly-Plaisance