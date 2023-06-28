Descubra os desenvolvimentos planejados para esse setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021:

Em Chelles, o Bus Bords de Marne irá pela Avenue du Maréchal Foch, entre a Avenue du Général e a Place Gasnier Guy.

Duas estações são oferecidas nesta linha de 900 m:

Marechal Foch*

Chelles – Gournay RER

Uma única faixa dedicada, localizada no centro da estrada, será criada na direção da estação RER Chelles-Gournay (sentido sul-norte). No sentido oposto, os ônibus circulam em trânsito geral.

As instalações dedicadas aos ônibus facilitarão a ligação com a estação RER Chelles-Gournay, manterão o estacionamento e o acesso às lojas. Uma ciclovia de mão dupla está localizada ao norte da estrada.

Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc.

Neste setor, a Île-de-France Mobilités irá especialmente aprofundar o posicionamento das estações e se empenhar em especificar as interconexões do projeto com a estação Chelles-Gournay para otimizar conexões para todos os modos (pedestres, ciclistas, usuários do transporte público).

* Os nomes das estações são provisórios

** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados