De Neuilly-Plaisance a Neuilly-sur-Marne

Descubra os desenvolvimentos planejados neste setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021**:

O Bus Bords de Marne passará pelo Boulevard Gallieni em Neuilly-Plaisance, depois pelo Boulevard Foch, Avenue de Gaulle e Avenue Leclerc em Neuilly-sur-Marne.

5 estações são oferecidas nesta linha de 2,3 km:

Neuilly-Plaisance RER

Aristide Briand*

Foch – de Gaulle*

Place de la Résistance*

Verdun*

As faixas dedicadas aos ônibus ficarão localizadas no centro da estrada para facilitar o acesso local e oferecer velocidade ideal de operação dos ônibus (limitação de conflitos nos cruzamentos).

Durante a consulta preliminar, a redução do número de faixas dedicadas aos motoristas foi considerada de acordo com duas opções, com o objetivo de aprofundar cada uma delas nos seguintes estudos:

duas faixas na direção de Paris e uma para Chelles,

Uma faixa em cada direção.

Uma ciclovia de mão dupla está localizada ao norte da estrada.

Entre o Boulevard Gallieni e o Boulevard Foch, os empreendimentos promoverão o serviço à estação RER Neuilly-Plaisance, melhorarão a qualidade urbana do eixo e serão compatíveis com a bitola de comboios excepcionais.

Entre a Avenue du Général de Gaulle e a Avenue du Maréchal Leclerc, os empreendimentos promoverão o serviço aos centros urbanos, melhorarão o ambiente de vida, cruzarão a Place de la Résistance e serão compatíveis com o tamanho de comboios excepcionais.

Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc.

Neste setor, a Île-de-France Mobilités confirmou que, durante esses estudos, os impactos do projeto no tráfego rodoviário serão examinados em particular, para informar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública. As autoridades locais estarão envolvidas de perto nas discussões sobre esse assunto. Os desenvolvimentos propostos terão que ser consistentes de uma ponta à outra da rota, para evitar a aparência de "gargalos". Esses estudos também permitirão especificar os princípios operacionais dos cruzamentos, os principais pontos de congestionamento rodoviário e definir as medidas necessárias acompanhantes nas vias próximas à antiga RN34.

Por fim, a interconexão entre os Bus Bords de Marne e a estação Neuilly-Plaisance será aprofundada para facilitar conexões para todos os modos (pedestres, ciclistas, usuários do transporte público).

* Os nomes das estações são provisórios

** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados