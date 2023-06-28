Descubra o projeto

A antiga RN 34, um importante eixo de serviço local que fornece ligação direta a Paris, é muito utilizada (de 17.000 a 29.000 veículos/dia), em particular da rotatória General Leclerc em Perreux-sur-Marne até a Place de la Résistance em Neuilly-sur-Marne e da Pointe de Gournay até a entrada para Chelles.

O tráfego de ônibus agora está difícil. Riscos de trânsito (congestionamento, paradas de estrada, entroncamentos de semáforos) geram problemas de regularidade e tempos de viagem mais longos para as linhas de ônibus que a utilizam, em particular a linha 113. No entanto, a oferta de ônibus é essencial para alcançar a rede ferroviária e acessar os centros de emprego no coração da metrópole.

Os Bus Bords de Marne operarão em faixas de tráfego dedicadas, com prioridade em cruzamentos e desenvolvimentos ocasionais (faixas de aproximação e reurbanização de cruzamentos). Assim, ele se beneficiará de melhor regularidade e tempos de viagem reduzidos. Esses empreendimentos também podem beneficiar outras linhas de ônibus.