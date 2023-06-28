Descubra o projeto
Objetivos
- Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável e melhorar o desempenho de outras linhas de ônibus no território,
- Garantir ligações e conexões eficientes com as estações (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance e Chelles-Gournay),
- Apoiar os projetos de desenvolvimento do território, atendendo o mais próximo possível das áreas em projeto (em particular a ZAC Maison Blanche e o distrito do Val de Fontenay),
- Crie rotas contínuas, confortáveis e seguras, especialmente para caminhadas e ciclismo,
- Melhorar o ambiente de vida contribuindo para a renovação dos espaços públicos e para a calma do trânsito.
Melhorando o tráfego de ônibus
A antiga RN 34, um importante eixo de serviço local que fornece ligação direta a Paris, é muito utilizada (de 17.000 a 29.000 veículos/dia), em particular da rotatória General Leclerc em Perreux-sur-Marne até a Place de la Résistance em Neuilly-sur-Marne e da Pointe de Gournay até a entrada para Chelles.
O tráfego de ônibus agora está difícil. Riscos de trânsito (congestionamento, paradas de estrada, entroncamentos de semáforos) geram problemas de regularidade e tempos de viagem mais longos para as linhas de ônibus que a utilizam, em particular a linha 113. No entanto, a oferta de ônibus é essencial para alcançar a rede ferroviária e acessar os centros de emprego no coração da metrópole.
Os Bus Bords de Marne operarão em faixas de tráfego dedicadas, com prioridade em cruzamentos e desenvolvimentos ocasionais (faixas de aproximação e reurbanização de cruzamentos). Assim, ele se beneficiará de melhor regularidade e tempos de viagem reduzidos. Esses empreendimentos também podem beneficiar outras linhas de ônibus.
Registros redesenhados
Hoje, 22 estações de ônibus, às vezes muito próximas umas das outras, estão localizadas nesse setor, o que não promove um tráfego de ônibus suave.
O número e a localização de alguns pontos de ônibus serão modificados como parte do novo projeto da linha Bus Bords de Marne, para garantir tempos de viagem mais eficientes. Até o momento, o projeto planeja atender a 17 estações, espaçadas em média a 500 m e posicionadas o mais próximo possível de áreas residenciais e instalações. Isso é para garantir um bom equilíbrio entre um excelente serviço ao setor e uma oferta eficiente de ônibus. A localização das estações ainda não é definitiva neste estágio e será aprimorada como parte dos estudos preliminares atualmente em andamento.
As estações de ônibus Bord de Marne estarão facilmente localizadas e acessíveis a todos. Eles estarão equipados com diversas facilidades (abrigo, assentos, informações em tempo real para passageiros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, terminal para compra de passagens de transporte, etc.).
Estações de conexão
As estações de Val de Fontenay, Neuilly-sur-Marne e Chelles-Gournay são três grandes centros que possibilitam o acesso aos polos de emprego da cidade pela rede ferroviária. Eles também são os terminais de uma dúzia de linhas de ônibus.
Quando entrar em serviço, os Bus Bords de Marne conectarão efetivamente essas três estações, a fim de facilitar conexões com a oferta de transporte existente e futura (comissionamento da T1 e extensão da RER E até La Défense e, até 2030, comissionamento da M15 e M16).
Apoio ao desenvolvimento territorial
Até 2030
Até 2030, o território se tornará mais denso com vários projetos de desenvolvimento urbano, como os de Val de Fontenay - Alouettes, a ZAC Maison Blanche ou Ville Evrard. Os Bus Bords de Marne os atenderão e, assim, atenderão às crescentes necessidades de viagem. Também faz parte do desenvolvimento geral da oferta de transporte no setor.
O projeto Val de Fontenay – Alouettes
A operação de desenvolvimento, localizada ao norte e ao redor da estação do RER Val de Fontenay, está sendo desenvolvida em 75 hectares. O objetivo é abrir o distrito de Alouettes, apoiar o desenvolvimento econômico do setor, redefinir espaços públicos em favor de modos suaves a leste e oeste do centro da estação e revegetar o distrito. O programa provisório prevê um programa provisório de aproximadamente 600.000 m², correspondente à criação de 1.000 novas unidades habitacionais (excluindo moradias específicas, hotéis e o distrito do Val de Fontenay), 300.000 m² de espaço para escritórios, ou seja, a duplicação do atual centro terciário, a criação de várias instalações (um novo complexo escolar, uma instalação para a primeira infância e uma estrutura de instalações esportivas). A SPL Marne et Bois detém a concessão de desenvolvimento em nome da cidade de Fontenay-sous-Bois e da EPT Paris-Est Marne et Bois.
A Maison Blanche ZAC
Localizado no local do antigo hospital Maison Blanche em Neuilly-sur-Marne, o projeto está sendo desenvolvido em 58 hectares. Eventualmente, acomodará entre 4.000 e 4.200 unidades habitacionais (ou seja, quase 10.000 habitantes), 40.000 m² de atividades, lojas, instalações e espaços públicos e privados de qualidade. O princípio é moldar uma cidade sustentável preservando e valorizando o patrimônio e a biodiversidade do local. As primeiras unidades habitacionais foram entregues em junho de 2020 e o trabalho será distribuído até 2022 para a primeira fase. As próximas entregas serão feitas em fases de cerca de 1.000 unidades habitacionais até 2024, 2027 e 2031. A Grand Paris Aménagement está realizando o desenvolvimento da Maison Blanche ZAC em nome da Grand Paris Grand Est. Para mais informações: https://leparcmb.fr/
O projeto Ville Evrard
Localizado em Neuilly-sur-Marne, ao sul da antiga RN34, o projeto prevê a construção de novas e reabilitadas moradias no coração histórico do hospital. Lojas locais e um grupo escolar também estão planejados. As entregas das moradias estão programadas entre 2025 e 2028. O principal acesso a esse novo distrito será pela antiga RN34 (Avenue Jean Jaurès), em um novo cruzamento a ser desenvolvido, em conjunto com o Conselho Departamental de Seine-Saint-Denis. Um projeto para uma escola de ensino geral com 800 alunos faz parte do plano de investimento plurianual da Região da Île de France.
O desenvolvimento da rede de transporte
Vários projetos para desenvolver a rede de transporte público estão planejados, especialmente nos polos existentes: o bonde T1 em Val de Fontenay (www.t1bobigny-valdefontenay.fr) e a extensão do RER E até La Défense (www.rer-eole.fr) a partir de Val de Fontenay e Chelles-Gournay, até a inauguração do projeto Bus Bords de Marne. Depois, metrô 15 Leste em Val de Fontenay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-15-est) e metrô 16 em Chelles-Gournay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-16), até 2030.
Melhorando o ambiente de vida
Reurbanização do espaço público
O projeto Bus Bords de Marne inclui uma reurbanização qualitativa do espaço público, de "fachada a fachada" ao longo de todo o eixo: estradas, estradas, calçadas, móveis, iluminação e plantação. Os empreendimentos tentarão dar a cada usuário seu lugar no espaço público. Os estudos preliminares atualmente em curso visam, em particular, aprofundar as modalidades de compartilhamento do espaço público entre as diferentes funcionalidades, à luz das lições aprendidas com a consulta.
Ciclistas e pedestres
Os desenvolvimentos darão a cada usuário seu lugar no espaço público, especialmente promovendo modos suaves. Neste estágio, o projeto prevê o desenvolvimento de uma ciclovia bidirecional com largura de 3 metros ao longo de todo o trajeto, bem como calçadas largas para pedestres, levando em conta as limitações e necessidades do tráfego geral e do estacionamento. Os estudos atualmente realizados visam aprimorar esses desenvolvimentos, à luz das lições aprendidas na consulta, garantindo que a capacidade, segurança e continuidade das rotas cicláveis e para pedestres sejam promovidas ao longo de todo o trajeto.
Paisagismo
A paisagismo também será realizada. Os estudos atualmente realizados visam esclarecê-los tentando promover o verredimentamento ao longo da rota e evitar, tanto quanto possível, o impacto sobre as árvores existentes.
Adaptando a rede de ônibus
O projeto será acompanhado por uma reorganização da rede local de ônibus, para que as outras linhas se beneficiem de forma ótima com os desenvolvimentos realizados.
Um serviço de ônibus também será mantido nos setores atendidos pela atual linha 113 e não atendidos pelos Bus Bords de Marne: entre os municípios de Neuilly-Plaisance e Nogent-sur-Marne, depois do RER de Chelles-Gournay até a prefeitura de Chelles e o centro comercial Terre-Ciel. Reflexões sobre a organização precisa da rede serão realizadas de 2 a 3 anos antes da entrada em serviço do ônibus, a fim de dimensionar a oferta o mais próximo possível das necessidades observadas.