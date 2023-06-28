Dados pessoais - Política de privacidade

A partir de seus sites, a Île-de-France Mobilités, em sua função de responsável pelo controlo de dados, pode coletar e processar informações que o identifiquem (por exemplo: seu nome, seus dados pessoais de contato, seu endereço IP). Essas informações são doravante chamadas de "Dados Pessoais" ou "Dados".

A proteção de dados é essencial para construir uma relação de confiança. Para isso, a Île-de-France Mobilités garante constantemente o cumprimento das regras legais — o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril de 2016 e a Lei de Proteção de Dados 78-17 de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada — sobre a proteção de Dados Pessoais, e pretende garantir a governança responsável de seus arquivos de TI, bem como a maior transparência no tratamento de dados que opera. Neste processo, a Île-de-France Mobilités nomeou um Oficial de Proteção de Dados Pessoais (ou DPO). Garante que o tratamento de Dados Pessoais implementado pela Île-de-France Mobilités esteja em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Este aviso informativo explica por que a Île-de-France Mobilités pode coletar seus dados, como seus dados serão usados e protegidos, por quanto tempo permanecerão e quais os direitos que você tem.

Dados processados no âmbito da Compte Île-de-France Mobilités e do serviço Île-de-France Mobilités Connect

No contexto do uso da Conta de Cliente Île-de-France Mobilités, em sua qualidade de responsável pelo controlo de dados, a Île-de-France Mobilités é obrigada a coletar e processar dados pessoais sobre você. Além disso, os serviços Navigo comercializados pela GIE Comutitres e acessíveis no site da Île-de-France Mobilités na página "My Navigo" também coletam dados pessoais sobre você.

Esse processamento é realizado de acordo com as regulamentações vigentes e foi registrado no registro de processamento mantido pelo responsável pela proteção de dados nomeado pela Île-de-France Mobilités e pela GIE Comutitres.

Quem são as pessoas cujos dados são coletados?

Os dados coletados e armazenados no contexto da conta do cliente e dos serviços Navigo são de usuários e clientes que criam uma conta de cliente, permitindo que eles acessem uma área segura de atendimento que oferece serviços dedicados.

Quais dados são coletados pela Île-de-France Mobilités?

Origem da coleção

A Île-de-France Mobilités coleta Dados Pessoais diretamente do usuário por meio de um formulário de registro.

O GIE COMUTITRES coleta os dados pessoais do usuário quando conclui:

A assinatura e o formulário de pedido para a prestação dos serviços e produtos comercializados pela GIE COMUTITRES,

Os formulários de contato na página "Meu Navego",

A(s) pesquisa(s) e/ou pesquisas de satisfação conduzidas pelo GIE COMUTITRES.

O formulário de solicitação de reembolso

Os formulários de contato no "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Dados da conta Île-de-France Mobilités

Os dados coletados e armazenados no contexto da conta do cliente são:

Nome

Nome

Data de nascimento

Dados do serviço Connect da Île-de-France Mobilités

Os dados coletados e armazenados são os seguintes:

Endereço de e-mail

Senha

Como parte da gestão dos serviços oferecidos pela GIE COMUTITRES por meio das páginas "My Navigo" e "Compensação", os dados coletados pertencem às seguintes categorias de dados pessoais:

Dados de identificação: sobrenome, primeiro nome, endereço postal, endereço de e-mail, telefone, gênero, idade/data de nascimento;

Vida pessoal e profissional: estudos, treinamentos;

Dados de login: cookies;

Informações econômicas e financeiras: número do cartão bancário, débito direto SEPA, detalhes da conta bancária.

Como parte da prestação dos Serviços, a GIE COMUTITRES coleta os dados fornecidos nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso dos passes/contrato e do Navigo Pass.

Documentos adicionais de apoio necessários para a elegibilidade ao reembolso

Por que os dados são coletados?

Os dados pessoais coletados ao utilizar a conta Île-de-France Mobilités destinam-se (com sua base legal):

Identificar o usuário para garantir o acesso aos dados

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités Sincronizar informações entre sistemas

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités

Como parte do processamento realizado pela GIE COMUTITRES em nome da Ile-de-France Mobilités:

A gestão da sua autenticação e o controle do seu acesso ao site e ao seu espaço pessoal;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités

Execução dos Termos e Condições Gerais de Uso da conta Île-de-France Mobilités gestão e monitoramento de relacionamento com clientes;

Base legal: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente A gestão e o acompanhamento dos pedidos de ingressos;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete Assinatura online de um bilhete de transporte;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete Gestão e prevenção de roubo e perda de cartões ou multas;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete A exibição ou modificação de dados relacionados aos bilhetes de transporte dos clientes;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete A gestão e monitoramento dos pagamentos online;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete gestão de vendas e marketing;

Base legal: Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete

Execução dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Bilhete Medindo a qualidade da satisfação;

Base legal: Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. Prospecção comercial e personalização de ofertas;

Base legal: Quando a prospecção comercial é direcionada para serviços semelhantes aos oferecidos pelo bilhete da GTCSU, a base legal para o processamento é o interesse legítimo de oferecer serviços semelhantes e semelhantes aos seus clientes. Quando a prospecção comercial é direcionada para serviços não semelhantes aos oferecidos pelo ticket dos Termos e Condições ou por outros anunciantes, a base legal para o processamento é seu consentimento

Quando a prospecção comercial é direcionada para serviços semelhantes aos oferecidos pelo bilhete da GTCSU, a base legal para o processamento é o interesse legítimo de oferecer serviços semelhantes e semelhantes aos seus clientes. Quando a prospecção comercial é direcionada para serviços não semelhantes aos oferecidos pelo ticket dos Termos e Condições ou por outros anunciantes, a base legal para o processamento é seu consentimento Realização de análises e estudos estatísticos;

Base legal: Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. A luta contra fraudes e a prevenção e gestão de faturas não pagas;

Base legal: Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços.

Interesse legítimo em combater fraudes e estornos relacionados à prestação dos Serviços. Notícias da Ile de France Mobilités;

Base legal: A missão de serviço público da Ile France Mobilités é enviar informações aos usuários do transporte na Île de France

A missão de serviço público da Ile France Mobilités é enviar informações aos usuários do transporte na Île de France Notícias de transporte na Île de France;

Base legal: Interesse legítimo das Île France Mobilités e das transportadoras em enviar informações aos usuários do transporte da Île de France

Interesse legítimo das Île France Mobilités e das transportadoras em enviar informações aos usuários do transporte da Île de France Informações sobre projetos de transporte e mobilidade e novos serviços na região da Île de France;

Base legal: Missão de serviço público da Ile France Mobilités, transportadores para enviar informações aos usuários do transporte na Île de France.

Quando a informação é comercial, a base legal para o processamento é seu consentimento

Missão de serviço público da Ile France Mobilités, transportadores para enviar informações aos usuários do transporte na Île de France. Quando a informação é comercial, a base legal para o processamento é seu consentimento Gestão de sinistros;

Base legal: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente Responda a pedidos e dúvidas usando o formulário de contato de compensação.

Base legal: Interesse legítimo em gerenciar e monitorar o relacionamento com o cliente

Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

Os dados pessoais coletados para o uso da conta Île-de-France Mobilités, os serviços dos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" são mantidos até o fechamento da sua conta, o que pode ocorrer mediante um simples pedido para excluir a conta do usuário.

O pedido de fechamento dará origem a uma verificação de elegibilidade. A exclusão da conta e de seus dados só será possível se todos os serviços não estiverem em uso.

Alguns desses dados podem ser arquivados para comprovar um direito ou contrato, ou quando obrigações legais ou regulatórias assim exigem. Esses dados só podem ser arquivados pelo tempo necessário para cumprir essas obrigações legais ou regulatórias ou por um período que não exceda o prazo legal de prescrição.

A conta Île-de-France Mobilités será encerrada automaticamente após dois anos de inatividade em todos os serviços do usuário, incluindo acesso a produtos e serviços nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Os dados pessoais coletados no contexto dos produtos e serviços oferecidos pela GIE COMUTITRES nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" são mantidos durante a duração da relação contratual que vincula você à GIE COMUTITRES em bilhete da GTCSU e são então mantidos por um período de três (3) anos a partir da última atividade comercial.

Os dados relacionados aos prospects são mantidos por três (3) anos após o último contato com o indivíduo.

Os portadores de um Passe de Descoberta como parte de um pedido de reembolso terão que abrir uma conta Île-de-France Mobilités. Dados específicos dos Passes de Descoberta serão excluídos dentro de um período razoável ao final da transação de resgate.

Quem pode ter acesso aos dados?

Os dados coletados direta ou indiretamente pela Île-de-France Mobilités são necessários para esse processamento e destinam-se aos departamentos relevantes da Île-de-France Mobilités e seus prestadores de serviços no exercício de suas missões.

Os dados são transmitidos ao GIE Comutitres, o controlador de dados responsável pela gestão de certos produtos e serviços da Comutitres oferecidos pelos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Os dados também são transmitidos:

A prestadores de serviços e parceiros contratuais da GIE COMUTITRES e da Île-de-France Mobilités atuando sob suas instruções e em seu nome;

Às empresas de transporte público da região da Île-de-France que são membros do GIE COMUTITRES (Optile, RATP, SNCF) dentro dos limites do escopo de responsabilidade de cada processamento;

Para financiadores institucionais dentro dos limites da responsabilidade por cada processamento.

Seus dados são transferidos para fora da União Europeia?

A Île-de-France Mobilités pode compartilhar dados pessoais dos indivíduos para realizar as atividades especificadas nesta política de privacidade. Esses dados podem ser transferidos para um país fora da União Europeia após terem dado origem a análises de risco e à implementação de arranjos contratuais e organizacionais. O nível de controle e a aceitação de uma transferência seguirá a divisão geográfica proposta pela CNIL.

A Île-de-France Mobilités, em caso de transferência de dados fora da União Europeia, implementará medidas para garantir que os dados se beneficiem de proteção equivalente e, mais particularmente, implementando disposições contratuais apropriadas, como as cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia concluídas com seus prestadores de serviços, ou regras corporativas vinculativas conhecidas como "BCRs".

Além disso, a GIE COMUTITRES pode ser obrigada a compartilhar os dados pessoais das pessoas envolvidas pelos produtos e serviços que vende nos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", para realizar as atividades especificadas nesta política de privacidade. Esses dados podem ser transferidos para um país fora da União Europeia (Marrocos e/ou Madagascar e/ou Costa do Marfim). Esses países não têm uma decisão de adequação.

No entanto, a GIE COMUTITRES garante que a transferência de dados pessoais seja realizada de acordo com o Regulamento de Proteção de Dados.

O GIE COMUTITRES implementa medidas para garantir que os dados se beneficiem de proteção equivalente e, mais particularmente, ao estabelecer disposições contratuais apropriadas, como as cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia celebradas com seus prestadores de serviços ou regras corporativas vinculativas conhecidas como "BCRs".

Dados processados fora da conta Ile-de-France Mobilités Connect e do serviço Ile-de-France Mobilités Connect

Quem são as pessoas cujos dados são coletados?

Visitantes de sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités.

Usuários que desejam assinar produtos ou serviços comercializados pela GIE Comutitres através dos sites "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Quais dados a Île-de-France Mobilités utiliza e de onde eles vêm?

Apenas dados de identificação, contato e conexão serão coletados pela Île-de-France Mobilités como parte dos serviços oferecidos nos sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités. Todos os dados coletados serão fornecidos pelos visitantes do site.

Para quais fins e com quais fundamentos seus dados são coletados e utilizados?

Formulário de contato

Ao preencher nossos formulários de contato, você consente que a Île-de-France Mobilités colete e processe seus dados para poder identificá-lo e responder ao seu pedido.

Assine as informações do projeto

Ao assinar as informações do projeto, você consente que a Île-de-France Mobilités colete e processe seus dados para poder identificá-lo e enviar informações relacionadas a este projeto.

Assinatura dos alertas Île-de-France Mobilités (e-mail)

Ao assinar nossos alertas, você consente em receber informações por e-mail relacionadas à Île-de-France Mobilités. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento clicando no link fornecido para esse fim em cada uma de nossas comunicações.

Recrutamento

A seção "Junte-se a nós" permite que você se inscreva online para nossas ofertas de emprego e fornece informações sobre nosso processo de recrutamento.

Quem tem acesso aos seus dados?

A Île-de-France Mobilités toma todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos Dados coletados, mas também sua confidencialidade, ou seja, garantir que apenas pessoas autorizadas os acessem.

Somente pessoas autorizadas em virtude de suas atividades nos serviços competentes da Île-de-FranceFrance Mobilités, responsáveis pelo tratamento correspondente, têm acesso aos seus Dados dentro dos limites de suas autorizações.

Da mesma forma, nossos provedores de serviços podem ter acesso aos seus Dados conforme necessário e de forma segura, no contexto da execução de seus serviços.

Certas autoridades também receberão seus dados, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Seus dados são transferidos para fora da União Europeia?

Seus dados pessoais não são transferidos para fora da União Europeia.

Quais são os direitos dos usuários sobre seus dados?

Dentro dos limites e condições permitidos pelas regulamentações em vigor, você pode:

Acesse todos os seus dados;

Corrigir, atualizar e excluir seus dados, sujeitos a motivos legítimos;

Opor-se ao tratamento dos seus dados por motivos legítimos e ao tratamento dos seus dados para fins de prospecção sem qualquer motivo;

Solicite a portabilidade dos seus Dados, para processamento com base em seu consentimento ou na execução de um contrato celebrado ou a ser concluído;

Solicite uma limitação do processamento que realizamos em relação aos seus Dados;

Retire seu consentimento a qualquer momento (para qualquer processamento sujeito ao seu consentimento);

Apresente uma reclamação a uma autoridade supervisora competente, ou seja, do país do Espaço Econômico Europeu onde sua residência habitual está localizada, ou do seu local de trabalho ou do local onde a suposta violação das normas teria ocorrido em Francee (na França, a CNIL).

Além disso, você tem a opção de nos fornecer instruções relacionadas à retenção, exclusão e comunicação dos seus dados após sua morte, instruções que também podem ser registradas em um "terceiro digital confiável certificado". Essas diretrizes podem designar uma pessoa responsável por sua implementação. Caso contrário, seus herdeiros serão designados.

Se você for menor de idade com menos de 15 anos ou um adulto sob curadoria ou tutela, seu representante legal poderá exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

Como exercer seus direitos conforme o GDPR?

Para exercer seus direitos, por favor, entre em contato com nosso Responsável pela Proteção de Dados por e-mail ou correio, indicando seu sobrenome, primeiro nome, dados de contato e fornecendo uma cópia do seu documento de solicitação.

A Île-de-France Mobilités e a GIE Comutitres estão unindo esforços para garantir que todos os usuários possam exercer seus direitos sob o GDPR da forma mais simples possível.

Para garantir a segurança dos seus dados, sugerimos que você realize exercícios legais em modo conectado por meio dos formulários nos sites e aplicativos para garantir que seja o usuário correto quem faça a solicitação.

Você tem os termos e condições de prática explicados nas perguntas frequentes.

Você tem a possibilidade de contatar os DPOs da Île-de-France Mobilités (dpo@iledefrance-mobilités.fr) e o DPO do GIE Comutitres ([email protected]) para fazer seus pedidos de direitos.

Para um processamento rápido de suas solicitações, recomendamos que você indique no início da mensagem o tipo de solicitação (informações, portabilidade, exclusão, modificação, oposição) e o escopo da sua solicitação (os produtos para os quais deseja que a operação seja realizada (Navigo mensal, Navigo liberté +, etc.).

Para evitar quaisquer erros, indicamos ao DPO para entrar em contato por produto/suporte/serviço:

Escopo das aplicações a serem feitas ao DPO Île-de-France Mobilités:

Conta / Preferências Mobilidade / Serviço de Compensação / Conta Ile-de-France Mobilités

Escopo dos pedidos a serem feitos ao DPO da Oficina de Serviços Médicos:

Sobre suporte sem contato (passe Navigo, telefone):

Passe Navigo Day no suporte sem contato

Navego pass por meses e semanas

Suporte sem contato para o Navigo Youth Weekend

Navigo Liberté + contrato

Bilhete T+ na mídia contactless

Ingressos para Orlybus e Roissybus em suporte sem contato e cartão bancário sem contato

Pacote Anual Imagine R School e Junior

Plano anual imagine um estudante R

Passe Anual Navigo

Pacote Ametista

Ingresso a bordo por SMS

Pacote antipoluição para suporte contactless

Em papelão (bilhete magnético):

Bilhete T+

Mapa regular de ônibus escolares

Passo da Região de Paris

Bilhete de embarque

Pacote antipoluição

Sobre a Precificação do Transporte Solidariedade:

O preço do Solidarité ransport se aplica aos seguintes pacotes: Navigo Pass Grátis / Navigo Solidarity 75% Monthly Pass / Navigo Solidarity 75% Week Pass / 50% de Desconto

Sobre os ingressos:

Passagem Navigo

Navigo Easy Pass

Telefone como operadora de bilhetes de transporte

Passe de Descoberta Navigo

Gerenciamento de cookies

Cookies e outros rastreadores

Um "cookie" é uma informação, geralmente pequena e identificada por um nome, que pode ser transmitida ao seu navegador por um site ao qual você se conecta. Seu navegador vai mantê-lo por um certo tempo e vai enviá-lo de volta para o servidor toda vez que você se conectar novamente. Cookies têm múltiplas utilidades: podem ser usados para memorizar seu ID de cliente em um site de comerciante, o conteúdo atual do seu carrinho de compras, um identificador para rastrear suas navegações para fins estatísticos ou publicitários, etc.

Cookies de medição de audiência

Para adaptar o site às solicitações dos visitantes, medimos o número de visitas, o número de páginas vistas, bem como a atividade dos visitantes no site e sua frequência de retorno. Esses dados coletados são anonimizados.

Cookies de terceiros para melhorar a interatividade do site

Os sites da Île-de-France Mobilités dependem de certos serviços oferecidos por sites terceirizados. Estes incluem:

Botões de compartilhamento (twitter, Facebook, LinkedIn)

Listas de tweets (Twitter)

Vídeos transmitidos no site (youtube, dailymotion)

Esses recursos utilizam cookies de terceiros diretamente colocados por esses serviços. Quando você visita pela primeira vez os sites da Île-de-France Mobilités, um banner informa a presença desses cookies e convida você a indicar sua escolha. Eles só são depositados se você os aceitar ou se continuar navegando no site indo para uma segunda página do site visitado. Você pode saber mais e configurar seus cookies para aceitá-los a qualquer momento visitando a página de "dados pessoais" do site iledefrance-mobilites.fr e as páginas de aviso jurídico de todos os outros sites gerenciados pela Île-de-France Mobilités. Você poderá indicar sua preferência geral pelo site ou serviço por serviço.

Com relação aos cookies usados no site "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", a GIE COMUTITRES deve ser capaz de comprovar que o consentimento dos Suspeitos dos Dados foi obtido.

Nesse sentido, um sistema para coletar seu consentimento para o depósito de cookies é implementado pelo GIE COMUTITRES.

Quais cookies são usados no Site

Os cookies usados no contexto do Site são os seguintes:

Navegando cookies

Cookies funcionais

Cookies de medição de desempenho e audiência

Ao aprender sobre o comportamento dos usuários da Internet nos sites jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr e dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, os COMUTITRES GIE poderão: