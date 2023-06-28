Le Perreux-sur-Marne

Descubra os desenvolvimentos planejados neste setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021**:

Em Perreux-sur-Marne, a rota segue o Boulevard d'Alsace-Lorraine, entre o cruzamento do General Leclerc e o Boulevard Gallieni.

3 estações são oferecidas nesta linha de 1,2 km:

Avron*

Jules Ferry*

Jouleau*

O Bus Bords de Marne circulará no centro da estrada para manter o acesso ao estacionamento e ao acesso local.

Uma ciclovia de mão dupla está localizada ao norte da estrada.

Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc. Neste setor, a Île-de-France Mobilités planejou estudar as propostas alternativas coletadas durante a consulta sobre o posicionamento da estação Avron para facilitar as conexões de ônibus.

*Nomes provisórios das estações

** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados