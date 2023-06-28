A extensão da RER E para o oeste em Mantes-la-Jolie (EOLE)

Atualmente, o RER E atende três estações na área de estudo (Chelles, Val de Fontenay e Nogent-le-Perreux). Estão em andamento trabalhos para estender a RER E para o oeste e assim completar a travessia completa de Paris (atualmente limitada a Hausmann – Saint-Lazare). Essa extensão também possibilitará a criação de uma ligação direta entre a Gare du Nord (estação subterrânea Magenta) e La Défense. O terminal oeste estará inicialmente localizado no novo distrito La Folie em Nanterre (além de La Défense, até meados de 2024), depois em Mantes-la-Jolie (até o final de 2026). Quando a linha completa para Mantes-la-Jolie for inaugurada, está planejado dividir a linha em duas subpartes, com um trecho comum em Paris. As missões "Oeste", vindas de Mantes-la-Jolie, então terminarão na estação RosaParks. As missões "Leste" terão Nanterre – La Folie como seu terminal.

Para mais informações: https://www.rer-eole.fr/