A extensão do bonde T1 até Val de Fontenay

O projeto, sob a gestão conjunta da CD93 e da RATP, visa estender a linha de bonde T1 desde o atual terminal de Noisy-le-Sec (93) até a estação Val de Fontenay em Fontenay-sous-Bois (94).

Essa extensão atenderá as cidades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois, melhorando assim os serviços de transporte público no leste de Paris e abrindo os distritos que atravessa. Também melhorará o ambiente de vida ao requalificar as estradas utilizadas, em especial o setor da A186 transformado em uma avenida paisagística e o da RD86 em Fontenay-sous-Bois.

Em termos de área de estudo, essa ampliação reforça a oferta estruturada de transporte público no conjunto do Val de Fontenay ao criar novas possibilidades de viagem.

A extensão está programada para ser encomendada até a estação "2027" até a estação Rue de Rosny e até a "2029" em Val de Fontenay.

Para mais informações: www.t1bobigny-valdefontenay.fr