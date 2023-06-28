A reurbanização do agrupamento Chelles-Gournay

Localizado no sudoeste da cidade, nas proximidades das estações RER e Transilien, o centro Chelles-Gournay será atendido pela linha 16 do metrô. Está localizada a poucos passos do centro da cidade e é limitada pelo Parque da Memória Émile Fouchard, que eventualmente se estenderá até a entrada da estação, oferecendo aos viajantes o conforto de uma chegada imediata no meio da natureza. Eventualmente, quase 45.000 passageiros cruzarão todos os dias nas plataformas da estação.

Para mais informações: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-16/gare-chelles