A reurbanização do centro da estação Val de Fontenay

O setor do Val de Fontenay está vivenciando uma forte dinâmica de desenvolvimento tanto em termos de transporte quanto de desenvolvimento urbano. Até 2035, o polo da estação Val de Fontenay receberá a chegada de novas linhas de transporte (linha 15 do metrô, bonde T1 e Bus Bords de Marne) e inúmeros projetos urbanos. Até 2035, espera-se que o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumente 115%. Um projeto para reurbanizar o centro da estação está em fase de estudo preliminar de projeto (AVP): trata dos espaços dentro da estação para melhorar o tráfego de passageiros e as conexões, e dos espaços ao redor da estação para facilitar a intermodalidade (pedestres, bicicletas, ônibus, metrô, etc.).

Para mais informações: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/gare-reamenagement-gare-de-val-de-fontenay