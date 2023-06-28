Linha 15 do metrô que atende a estação Val-de-Fontenay
Ao longo de 23 km, a linha 15 Leste cruzará 13 municípios em dois departamentos, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne. Ele beneficiará diretamente 675.000 habitantes. Está previsto que seja comissionado até 2030. Com os trechos sul e oeste da linha 15, ela formará uma grande via circular de 75 km ao redor da capital. A linha parará em Val de Fontenay e Nogent Le Perreux.
Para mais informações: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-15-est
Mapa do novo projeto da linha 15 Leste do Metrô - Fonte: Société du Grand Paris