Linha 16 do metrô que atende a estação Chelles-Gournay

A linha 16 do metrô ultrapassa a linha 15 em um arco nordeste, nos subúrbios mais distantes, a partir do centro Saint-Denis – Pleyel. Ela conectará Saint-Denis – Pleyel a Noisy-Champs em 26 minutos via Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, Sevran ou Chelles e, assim, irrigará Seine-Saint-Denis até as fronteiras de Seine-et-Marne por meio do serviço de 10 estações. Ela atenderá a estação de Chelles na área de estudo. A comissionamento está atualmente planejada em duas ou três fases. Comissionamento do Saint-Denis – Pleyel em Blanc-Mesnil em 2024, Blanc Mesnil em Clichy-Montfermeil em 2026 e comissionamento do Clichy-Montfermeil em Noisy-Champs em 2028.

Para mais informações: https://www.grandparisexpress.fr/ligne-16