Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Fase de Investigação Pública
Declaração de utilidade pública (2025)
Decreto da prefeitura declarando utilidade pública
Anexo nº 1 do decreto da prefeitura: planta do local
Anexo nº 2 do decreto da prefeitura: plano geral das obras
Anexo nº 3 do decreto da prefeitura: declaração do projeto
Anexo nº 4 do decreto da prefeitura: arquivo para a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano
Declaração do projeto Bus Bords de Marne (2025)
Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 04/10/2025
Apêndices à deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités de 10/04/2025
Relatório do Comitê de Inquérito (2024)
Relatório da Comissão Independente de Inquérito
Arquivo de Investigação Pública (2024)
Guia para Ler o Arquivo da Investigação
A- Propósito da investigação
B - Nota explicativa
C- Principais características das estruturas
D - Planta do local
E - Plano geral das obras
F0 - Estudo de impacto - Preâmbulo
F1 - Estudo de impacto - Resumo não técnico
F2 - Estudo de impacto - Descrição do projeto
F3 - Estudo de impacto - Estado inicial
F4 - Estudo de impacto - Impactos e medidas
F5 - Estudo de impacto - Análise de impactos cumulativos
F6 - Avaliação de impacto - Vulnerabilidade às mudanças climáticas
F7 - Estudo de impacto - Variantes
F8 - Avaliação de impacto - Infraestrutura de transporte
F9 - Estudo de impacto - Impacto da Natura 2000
F10 - Estudo de impacto - Autores e métodos
G- Avaliação socioeconômica
H- Avaliação resumida dos gastos
I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano (MECDU)
J1 - Apêndices - Avaliação de consultas e deliberações
J2 - Apêndices - Avaliação e Resposta Ambiental
J3 - Apêndices - Outros Avisos
Pesquisa de Utilidades Públicas (2024)
2024.09 - Aviso de investigação
2024.09 - Ordem interprefeitural
2024.09 - Anexos à ordem interprefeitural
Diagrama Esquemático (2023)
2023.12 - Diagrama Esquemático
2023.12 - Extrato do Diagrama Esquemático: placas de inserção na comissionamento do BBM
2023.12 - Trecho do Diagrama Esquemático: placas de inserção 2 anos após a entrada em funcionamento do Metrô 15 em Val de Fontenay
Deliberações dos Ile-de-France Mobilités
Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 12/07/2023: Aprovação do Esquema
