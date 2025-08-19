Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase de Investigação Pública

Atualizado em

Declaração de utilidade pública (2025)

PDF

Decreto da prefeitura declarando utilidade pública

PDF

Anexo nº 1 do decreto da prefeitura: planta do local

PDF

Anexo nº 2 do decreto da prefeitura: plano geral das obras

PDF

Anexo nº 3 do decreto da prefeitura: declaração do projeto

PDF

Anexo nº 4 do decreto da prefeitura: arquivo para a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano

Declaração do projeto Bus Bords de Marne (2025)

PDF

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 04/10/2025

PDF

Apêndices à deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités de 10/04/2025

Relatório do Comitê de Inquérito (2024)

PDF

Relatório da Comissão Independente de Inquérito

Arquivo de Investigação Pública (2024)

PDF

Guia para Ler o Arquivo da Investigação

PDF

A- Propósito da investigação

PDF

B - Nota explicativa

PDF

C- Principais características das estruturas

PDF

D - Planta do local

PDF

E - Plano geral das obras

PDF

F0 - Estudo de impacto - Preâmbulo

PDF

F1 - Estudo de impacto - Resumo não técnico

PDF

F2 - Estudo de impacto - Descrição do projeto

PDF

F3 - Estudo de impacto - Estado inicial

PDF

F4 - Estudo de impacto - Impactos e medidas

PDF

F5 - Estudo de impacto - Análise de impactos cumulativos

PDF

F6 - Avaliação de impacto - Vulnerabilidade às mudanças climáticas

PDF

F7 - Estudo de impacto - Variantes

PDF

F8 - Avaliação de impacto - Infraestrutura de transporte

PDF

F9 - Estudo de impacto - Impacto da Natura 2000

PDF

F10 - Estudo de impacto - Autores e métodos

PDF

G- Avaliação socioeconômica

PDF

H- Avaliação resumida dos gastos

PDF

I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano (MECDU)

PDF

J1 - Apêndices - Avaliação de consultas e deliberações

PDF

J2 - Apêndices - Avaliação e Resposta Ambiental

PDF

J3 - Apêndices - Outros Avisos

Pesquisa de Utilidades Públicas (2024)

PDF

2024.09 - Aviso de investigação

PDF

2024.09 - Ordem interprefeitural

PDF

2024.09 - Anexos à ordem interprefeitural

Diagrama Esquemático (2023)

PDF

2023.12 - Diagrama Esquemático

54.0 MB

Document IMG

2023.12 - Extrato do Diagrama Esquemático: placas de inserção na comissionamento do BBM

56.35 MB

Document IMG

2023.12 - Trecho do Diagrama Esquemático: placas de inserção 2 anos após a entrada em funcionamento do Metrô 15 em Val de Fontenay

56.4 MB

Deliberações dos Ile-de-France Mobilités

PDF

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 12/07/2023: Aprovação do Esquema

183.3 KB