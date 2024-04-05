Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Fase preliminar de consulta
Consulta do MECDU
Arquivo de consulta MECDU (2023)
2357K
Relatório sobre a consulta do MECDU (2023)
1833K
Avaliação da consulta (2020-2021)
Avaliação da consulta
5.4 MB
Resumo dos resultados da consulta (2020-2021)
2.4 MB
Anexos ao relatório de consulta (2020-2021)
12.3 MB
Dossiê de Objetivos e Principais Características (2020)
15.0 MB
Deliberações dos Ile-de-France Mobilités
Deliberação da Île-de-France Mobilités de 10/12/2023: Consulta do MECDU
189.9 KB
Deliberação da Île-de-France Mobilités de 14/04/2021: avaliação da consulta
231.4 KB
Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 10/08/2020: DOCP e modalidades da consulta prévia
249.5 KB