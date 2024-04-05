Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Fase preliminar de consulta

Atualizado em

Consulta do MECDU

PDF

Arquivo de consulta MECDU (2023)

2357K

PDF

Relatório sobre a consulta do MECDU (2023)

1833K

Avaliação da consulta (2020-2021)

PDF

Avaliação da consulta

5.4 MB

PDF

Resumo dos resultados da consulta (2020-2021)

2.4 MB

PDF

Anexos ao relatório de consulta (2020-2021)

12.3 MB

Dossiê de Objetivos e Principais Características (2020)

PDF

Pasta de Objetivos e Principais Recursos

15.0 MB

Deliberações dos Ile-de-France Mobilités

PDF

Deliberação da Île-de-France Mobilités de 10/12/2023: Consulta do MECDU

189.9 KB

PDF

Deliberação da Île-de-France Mobilités de 14/04/2021: avaliação da consulta

231.4 KB

PDF

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 10/08/2020: DOCP e modalidades da consulta prévia

249.5 KB