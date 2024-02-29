Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Perspectivas
- Vista da estação Carnot em Fontenay-sous-Bois © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista da Place du Général Leclerc em Perreux-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista do Boulevard d'Alsace-Lorraine em Perreux-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista da estação Neuilly-Plaisance do RER a partir do Boulevard Gallieni © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista pretendida da Place de la Résistance © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista da intenção na estação Pointe de Gournay, na Avenue Jean-Jaurès, em Neuilly-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista da intenção no cruzamento Foch/de Gaulle, Rue du Port (entrada para Chelles) © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista da estação Foch, na Avenue du Maréchal Foch, em Chelles © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista intencional da estação Maison Blanche, avenida Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS
- Vista de intenção: Boulevard du Maréchal Foch em Neuilly-sur-Marne (desenvolvimento de longo prazo, realizado 2 anos após a entrada em funcionamento da linha 15 do metrô - até 2033) © Ile-de-France Mobilités / EGIS